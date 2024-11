Emilio Ruiz & Ana Miralles, Ava — Quarante-huit heures dans la vie d’Ava Gardner

Le por­trait réa­liste d’une icône

Ava Gard­ner est une fille du Sud qui a passé son enfance pieds nus dans les champs de coton de la ferme fami­liale. Mais lorsque les pontes de la Metro Goldwyn Meyer la remarquent, elle devient vite une déesse, concen­trant tous les qua­li­fi­ca­tifs rela­tifs à la beauté fémi­nine. Tous veulent tour­ner avec elle, que ce soient les réa­li­sa­teurs et les acteurs.

C’est Joseph Man­kie­wicz qui va la pro­pul­ser au-dessus du fir­ma­ment avec La Com­tesse aux pieds nus. Ce film fait naître les éloges les plus dithy­ram­biques. C’est ce moment que retient Emi­lio Ruiz pour son scé­na­rio, pour racon­ter quarante-huit heures dans la vie d’Ava Gard­ner, quand elle vient pré­sen­ter son film à Rio de Janeiro.

Une affiche géante, sur une grande ave­nue de Rio annonce A Condesssa Des­calça avec Hum­phrey Bogard et Ava Gard­ner (notez que son nom arrive en second à la lec­ture de l’affiche !). Ce 7 sep­tembre 1954, Souto, un jour­na­liste bré­si­lien, orga­nise la venue de la star. Elle voyage avec son agent et sa fidèle gou­ver­nante. Dans l’avion, elle répond à une inter­view regret­tant que ses paroles soient par­fois dévoyées.

C’est l’arrivée, la foule com­pacte qui bloque l’escalier mobile. Elle débute la pro­mo­tion du film mais une suite d’événements vont faire bas­cu­ler son pro­gramme, la met­tant en dif­fi­culté ainsi que son entourage…

Emilio dresse le por­trait d’une femme libre, un por­trait intime d’une femme vic­time de sa beauté, de son suc­cès. Il révèle les failles de l’actrice, har­ce­lée par les hommes et par une presse intru­sive, avide de scan­dales. Il ins­talle un cli­mat éprou­vant pour la jeune femme qui doit faire face à un public avide de la voir, l’approcher. Elle doit paraître, répondre à toutes les sol­li­ci­ta­tions alors qu’elle aspire à d’autres acti­vi­tés.

Elle est en butte à la concu­pis­cence des hommes, la jalou­sie de ceux qui ont pu par­ta­ger sa vie quelques temps comme Howard Hugues, ce mil­liar­daire qui la fait espion­ner par­tout où elle va, vou­lant être informé de ses faits et gestes. C’est Frank Sina­tra, de qui elle divorce, qui la har­cèle au télé­phone et qui menace de se sui­ci­der. C’est la presse qui veut du sen­sa­tion­nel et qui exploite le moindre inci­dent. Le scé­na­rio pro­pose le quo­ti­dien, le car­can et les obli­ga­tions liés au vedet­ta­riat. Mais il pose un por­trait d’une per­sonne ordi­naire dans ses gestes de tous les jours. Une telle icone mange, dort, a besoin de se repo­ser de souf­fler un peu.

Qui d’autre qu’Ana Miralles pou­vait mettre en images cette his­toire ? Son des­sin, ses aqua­relles rendent un hom­mage à cette femme. Elle tra­duit ses états d’âmes, ses émo­tions et sait rendre la beauté, dans toutes les situa­tions, du plus bel ani­mal du monde comme l’a qua­li­fiée Jean Coc­teau. Elle la montre qui fume (beau­coup) qui boit de l’alcool (pas mal), qui veut vivre sa vie. Sa beauté trans­pa­raît dans les planches. Elle ins­talle des décors docu­men­tés et sait faire vivre de belle manière l’ensemble des personnages.

Cet album éclaire ce que peut être la vie de ces stars, une vie si enviée par une mul­ti­tude d’individus mais qui est si contrai­gnante. Un album remar­quable par le trai­te­ment de son contenu et par ce gra­phisme exceptionnel.

serge per­raud

Emi­lio Ruiz (scé­na­rio) & Ana Miralles (des­sin et cou­leurs), Ava — Quarante-huit heures dans la vie d’Ava Gard­ner, Dar­gaud, octobre 2024, 112 p. — 22,50 €.