Clément Chéroux, Vernaculaires

Le bal des inconnus

Rien ne les signale, si ce n’est leur appar­te­nance à cette vaste caté­go­rie pho­to­gra­phique encore insuf­fi­sam­ment étu­diée par les his­to­riens du médium : celle du ver­na­cu­laire. La pho­to­gra­phie ver­na­cu­laire est le plus sou­vent appli­quée, fonc­tion­nelle, uti­li­taire. La famille est l’un de ses prin­ci­paux lieux de sa pro­duc­tion et de sa cir­cu­la­tion le plus sou­vent domestique.

Dès lors, elle est située hors de ce qui est jugé le plus digne d’intérêt par les prin­ci­pales ins­tances de légi­ti­ma­tion cultu­relle. Bref, elle vit et se déve­loppe en péri­phé­rie des normes sans for­cé­ment comp­ter sur la sphère artis­tique. Elle est l’autre de l’art.

Clément Ché­roux revient dans cet ouvrage sur des pra­tiques ver­na­cu­laires oubliées mais qui inter­rogent la pho­to­gra­phie. Ses ama­teurs sont par­fois des magi­ciens. Il cap­turent des fan­tômes en des expé­ri­men­ta­tions d’art « brut » et fas­ci­nantes comme des opé­ra­teurs de fête foraine et des pres­ti­di­gi­ta­teurs. De tels ano­nymes inventent des énigmes.

jean-paul gavard-perret

Clé­ment Ché­roux, Ver­na­cu­laires, Edi­tions Le Point du Jour, 2024, 192 p. — 24,00 €.