Romina de Novellis, Star — 100% d’origine italienne (exposition)

Pommes d’or

La per­for­mance et ins­tal­la­tion de Romina de Novel­lis est issue d’une longue période d’enquête dans les Pouilles. Cette œuvre dénonce la chaîne agroa­li­men­taire, et en par­ti­cu­lier la récolte et la dis­tri­bu­tion à échelle pla­né­taire de la tomate et ses pro­duits déri­vés. Romina De Novel­lis sou­haite dénon­cer la com­plexité se cachant der­rière ce fruit colo­nisé, vendu et consommé comme un légume et trans­formé en icône pop de la nour­ri­ture italienne.

Elle alerte aussi sur une catas­trophe annon­cée, renou­velle les ima­gi­naires, réoriente nos façons de voir et de faire. Le Centre Pom­pi­dou et l’Office fran­çais de la bio­di­ver­sité (OFB) per­mettent à l’Italienne de ques­tion­ner les menaces qui pèsent sur le vivant, et de mobi­li­ser le grand public. Notre vul­né­ra­bi­lité est accrue face aux muta­tions cli­ma­tiques et aux catas­trophes natu­relles, une part de notre patri­moine cultu­rel est inti­me­ment lié à notre environnement.

Atten­tive aux croi­se­ments entre l’art et les grands enjeux de société, la rela­tion au vivant est pour Romina de Novel­lis un enjeu de la culture. Son ins­tal­la­tion se veut l’incarnation du pro­duit sexy et appé­tis­sant que nous retrou­vons dans nos super­mar­chés, mais qui en réa­lité cache un sys­tème mafieux de traite de per­sonnes migrantes en Ita­lie du Sud ainsi qu’un désastre éco­lo­gique. Star, la marque par excel­lence des pro­duits agroa­li­men­taires de la chaîne indus­trielle ita­lienne, se trans­forme ici en une star déca­dente, hors sai­son et pop.

jean-paul gavard-perret

Romina de Novel­lis, Star — 100% d’origine ita­lienne, Centre Pom­pi­dou, à par­tir du 20–24 novembre 2024.