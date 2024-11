Jean d’Aillon, Les aventures de Guilhem d’Ussel, Chevalier troubadour — Bouvines

C’est lors d’un dimanche de 1214…

Avec Jean d’Aillon, la grande His­toire s’enrichit du souffle des romans de cape et d’épée mâti­nés de thril­ler. Maître ès–romans his­to­riques, il n’a pas son pareil pour com­bler, à sa manière tout en res­pec­tant une grande cré­di­bi­lité, les lacunes lais­sées par les chro­ni­queurs au fil des siècles.

Le 14 aout 1193, le roi Phi­lippe II, qui devien­dra Phi­lippe Auguste pour la pos­té­rité, épouse en second mariage la belle Inge­burge du Dane­mark. Le len­de­main, il veut la répu­dier. Celle-ci ne se laisse pas faire, reste en France et mène, pen­dant des années, un com­bat juri­dique et spi­ri­tuel. En 1211, elle est en rési­dence très sur­veillée à Étampes. Deux jeunes clercs tentent de la contac­ter. L’un d’eux, Knut de Lut­zeb­bourg, est le fils de Dag­mar, la nièce du roi de Dane­mark. Celle-ci veut avoir des nou­velles de sa cou­sine pour qui elle s’inquiète.

Un peu plus tard, dans l’année, Guil­hem fait voile depuis l’Espagne vers Saint-Gilles en com­pa­gnie d’Egelina de Cam­ville. Elle porte son enfant alors qu’il l’a com­bat­tue presque à mort quand elle se fai­sait appe­ler La Licorne. Guil­hem est emporté dans le bouillon­ne­ment du mariage et entraîné dans une enquête pour démê­ler cette his­toire de morts-vivants qui rôdent dans les cime­tières de Paris.

C’est le rap­pro­che­ment avec le roi, les dis­sen­sions avec la cour et la décou­verte d’intrigues mêlant, autour de la reine Inge­burge, Jean d’Angleterre, Otton IV, l’empereur du Saint-Empire ger­ma­nique, le comte de Bou­logne. Mais, c’est sur un champ de bataille que tout va se jouer…

Dans la fresque his­to­rique que le roman­cier construit, le per­son­nage de Guil­hem com­mence sa car­rière à Mar­seille en 1198 bien que des textes évoquent sa jeu­nesse depuis l’année 1187. Jean d’Aillon ambi­tionne d’écrire, avec ce per­son­nage, une saga se dérou­lant sous le règne de Phi­lippe Auguste en quatre cycles com­pre­nant cha­cun six titres.

Le pre­mier cycle raconte l’existence du héros de 1187 à 1198. La suite se passe entre 1198 et 1203 où s’exposent les aven­tures du jeune che­va­lier devenu sei­gneur du domaine de Lama­guère. C’est un indi­vidu plus adulte, mais plus errant, que décrivent les romans dont l’action se situe entre 1209 et 1214. Il reste à décou­vrir sa vie en tant qu’époux et père de famille. Et l’auteur pro­mène son per­son­nage dans les hauts lieux de la France tels que Rouen, Mont­sé­gur, Paris, mais aussi à Londres, Rome Wart­burg, Cordoue…

Foison­nant de détails sur les équi­pe­ments, les habille­ments, sur les liens entre les per­son­nages his­to­riques qui par­ti­cipent à l’action, sur la des­crip­tion pré­cise des lieux, des cadres des aven­tures, ce roman s’inscrit avec bon­heur dans la fresque. Jean d’Aillon revient sur cette nuit de noces qui a dû être bien sombre pour qu’un homme de 28 ans veuille se sépa­rer immé­dia­te­ment de sa toute nou­velle épouse. C’est un des mys­tères his­to­riques non élu­ci­dés même si de nom­breuses hypo­thèses tentent d’apporter une réponse.

Parmi la mul­ti­tude de détails, tous per­ti­nents, on remarque que les gens d’église par­ti­cipent aux batailles mais que, ne devant pas faire cou­ler le sang, ils n’utilisent que des masses, des mar­teaux d’armes.

Ce roman, servi par une éru­di­tion sans faille, une écri­ture souple et ner­veuse, une intrigue menée avec dyna­misme, est un nou­veau suc­cès à ins­crire à l’actif d’un auteur au pré­cieux talent de conteur.

serge per­raud

Jean d’Aillon, Les aven­tures de Guil­hem d’Ussel, Che­va­lier trou­ba­dour — Bou­vines 1214, Robert Laf­font, coll. “Roman his­to­rique”, octobre 2024, 512 p. — 23,00 €.