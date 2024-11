Gianpaolo Pagni, Matematica Flash

Mate­la­thé­ma­tiques

Gian­paolo Pagni est un conser­va­teur. Il aime la clas­si­fi­ca­tion et le ran­ge­ment. Pour preuve, il a extrait de ses archives ses cahiers de mathé­ma­tiques du col­lège, quand il avait 12 ans à Turin en Ita­lie. Aujourd’hui dans son ate­lier, après plus de 40 ans, il se décide enfin de révi­ser un peu ses cours. Mais il ne s’agit plus d’écrire des chiffres et des équa­tions.

Il recouvre ces pages de des­sins au tam­pon conçus et fabri­qués par Gian­paolo Pagni, les trans­for­mant ainsi en véri­tables outils de des­sin. Et en tout état de cause sur ces pages coha­bitent deux vies : celle d’un ado­les­cent fai­sant des exer­cices de façon appli­quée et celle d’un artiste plas­ti­cien fina­le­ment inté­ressé par la mémoire, l’empreinte, les formes, les cou­leurs et les signes.

Géné­reux de nature — même ses pro­fes­seurs l’encourageaient et lui for­çaient à four­nir encore plus d’efforts pour par­ve­nir à ce qu’il fai­sait -, désor­mais il nous gra­ti­fie de ses expé­riences. Seraient-elles bonnes ou mau­vaises ? Ce n’est presque plus la ques­tion. Pagni fait quelque chose : voire ce qu’il fait de mieux se ren­dant utile à l’art lui-même tout en pas­sant le temps . Et ce, dès que ses ordon­na­teurs le lais­saient vivre sans trop se pré­oc­cu­per de lui.

A force de ne rien lais­ser paraître, il est devenu, à par­tir du jeune ado­les­cent de ses cahiers de mathé­ma­tique d’école, invi­sible. Sauf bien sûr quand il les recycle tout en admi­rant ce qu’il fit mais qu’il fait aussi en ses méta­mor­phoses tamponnées.

jean-paul gavard-perret

Gian­paolo Pagni, Mate­ma­tica Flash, Edi­tion Solo Ma non Troppo , 2024 136 p. — 30,00 €.