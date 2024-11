(Qu’est un portrait ?)

La regar­der dor­mir, boule d’ombre et de cha­leur. Retrou­ver dans ses draps l’odeur douce de myrrhe. Aux mots se mêlent — rêves à rêves — les caresses sans les rete­nir, sans les diri­ger: les lais­ser glis­ser sur le lit au bois d’amandiers.

Plus tard l’aurore vient sou­le­ver le bord du rideau et un ambre est posé sur la fenêtre. Soleil rouge aujourd’hui, à trois mille années-lumière pour por­ter les mots des lèvres d’une telle silhouette.

La des­si­ner. Aux crayons de cou­leurs : une robe avec des gre­lots d’argent, quelques perles de verre et une cerise de corail. Véri­fier ensuite que rien n’est oublié sur les che­villes. Voilà, c’est une femme, une mère qui garde tou­jours un grain de rêve sur sa table de nuit. Par le bat­te­ment de cœur, l’embrasser en déliant ses che­veux.

Ils ne sont pas nus, ils sont dépouillés. “ C’est tout ”. C’est là qu’ils ont vécu.

jean-paul gavard-perret

photo : Ricky Alvarez