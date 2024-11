Drôle de drames

Andreani cherche quelque chose qui est au-delà du sens des mots. Celui-ci ne dis­pa­raît pas pour autant, dans la mesure où il appa­raît de nou­veau, en une autre direc­tion peut-être ; mais elle est mélan­gée dans une nou­velle confi­gu­ra­tion, dans une com­po­si­tion qui contient beau­coup plus d’ingrédients et de caches.La trouille au ventre pos­té­rieur et muni à sa manière d’explications anté­rieures, le poète illustre sa révi­sion des prin­cipes de manière pare-fumet et fumée pour mettre à nu non ce qui est mais ce qui adviendra.

Hormis soupe et brouet, Andreani sort des abîmes clas­siques en mal­me­nant ce qui est de mise (femme presque com­prise) là où le sens se tord – voire avec vieilles for­mules dont les reprises laissent de volon­taires béances.

Se dif­fé­ren­ciant assez lar­ge­ment de tout un cou­rant, Andreani décrète sa folie face à celle du monde. Il palabre sur ce qu’il lui plaît d’exercer en emprun­tant au monde quelques petites choses, sous leur forme ver­bale pour mieux habi­ter son labo­ra­toire de créa­tion poé­tique et voir ce qui risque de se produire

jean-paul gavard-perret

Pierre Andreani ‚ Drames à venir, de Back­land édi­tions, 2024, 84 p. — 17,00 €.