Georges-Henri Soutou, La grande rupture, 1989–2024. De la chute du mur à la guerre en Ukraine

Les res­pon­sa­bi­li­tés de la tra­gé­die ukrainienne

Il est tou­jours déli­cat pour l’historien de se pen­cher sur “l’histoire du temps pré­sent” du fait d’un double manque : les archives et le recul néces­saire. Pour­tant, c’est ce que fait le grand spé­cia­liste des rela­tions inter­na­tio­nales Georges-Henri Sou­tou, de l’Institut, avec une magis­trale étude sur la grande rup­ture, celle entre la Rus­sie et les Occi­den­taux. Rup­ture qui a conduit à la dra­ma­tique et san­glante guerre en Ukraine.

Disons-le d’emblée, l’auteur pointe une res­pon­sa­bi­lité par­ta­gée dans cette tra­gé­die. Il en vient à cette conclu­sion par son expé­rience d’historien et par une maî­trise impres­sion­nante des sources à notre dis­po­si­tion, tout en gar­dant la pru­dence et l’impartialité intrin­sèques à son métier. A plu­sieurs reprises, il ren­voie la balle aux his­to­riens du futur qui devront répondre à bien des ques­tions aujourd’hui lais­sées sans réponse.

L’his­toire est en effet fon­da­men­tale pour com­prendre cette affaire. La plus ancienne tout d’abord, celle qui nous fait remon­ter à la Pre­mière Guerre mon­diale et sur­tout à ses consé­quences, à cette désta­bi­li­sa­tion de l’Europe induite par les trai­tés de paix, le tracé des nou­velles fron­tières et la nais­sance de nou­veaux États à la recherche de leur carac­tère natio­nal. Celle plus récente de l’élargissement de l’OTAN vers les fron­tières de la Rus­sie et sur­tout de sa trans­for­ma­tion par les Amé­ri­cains : “D’une alliance défen­sive elle passa à une force capable de sou­plesse et de pro­jec­tion.” A cet égard, Georges-Henri Sou­tou consacre tout un cha­pitre aux guerres en ex-Yougoslavie, et sur­tout à l’intervention occi­den­tale au Kosovo, qui mar­qua une étape cru­ciale dans la rupture.

Une étape parmi d’autres en réa­lité. Au fil des pages, le lec­teur suit la méca­nique condui­sant à l’agression du 24 février 2024 : les années 1990 mar­quées par l’optimisme et les illu­sions, les man­dats de Clin­ton engagé dans la pro­mo­tion du mon­dia­lisme et de la démo­cra­tie, la réac­ti­va­tion du mes­sia­nisme amé­ri­cain, les catas­trophes du néo-conservatisme et l’hostilité sans cesse plus forte à l’encontre de la Rus­sie, dans la droite ligne des théo­ries de Zbi­gniew Brze­zinski. A cet égard, l’auteur pointe la res­pon­sa­bi­lité de Washing­ton qui “sou­tint, soit direc­te­ment soit par le biais de fon­da­tions pri­vées, les révo­lu­tions orange en Géor­gie et en Ukraine en 2005.”

Tout cela accen­tua la para­noïa russe. Loin de la ten­dance actuelle à idéa­li­ser les désas­treuses années Elt­sine, Georges-Henri Sou­tou décrypte avec soin “le rejet de la ten­ta­tive de greffe libé­rale en Rus­sie”, lequel s’exprime dès la fin des années 1990. Il explique très bien que Mos­cou se mon­tra dis­po­sée à inté­grer une archi­tec­ture de sécu­rité autour de l’OSCE mais pas de l’OTAN. Or, les Etats-Unis avaient la vision inverse.

Son ana­lyse des res­sorts de la pen­sée de Pou­tine met en lumière une poli­tique pru­dente et ouverte dans un pre­mier temps, jusqu’au dis­cours de Munich de 2007, puis plus agres­sive à par­tir des années 2010. Cer­tains avaient déjà com­pris qu’avec l’implication russe en Syrie et la for­fai­ture euro­péenne en Libye, on fer­mait le livre de l’hubris occi­den­tale. Pou­tine sut en pro­fi­ter en res­tant sur le ter­rain du réa­lisme. Ce même réa­lisme qu’il semble avoir perdu en agres­sant l’Ukraine, guerre dont on per­çut vite les consé­quences néfastes pour la Rus­sie. Ici encore, le poids du passé impé­rial et sovié­tique s’exerce sur le maître du Kremlin.

Ce fatal engre­nage est donc décrit avec autant de minu­tie que de clarté dans ce livre aussi dense qu’équilibré. Une leçon d’histoire qui tranche avec les rac­cour­cis des fameux experts…

fre­de­ric le moal

Georges-Henri Sou­tou, La grande rup­ture, 1989–2024. De la chute du mur à la guerre en Ukraine, Tal­lan­dier, octobre 2024, 368 p. — 22,90 €.

His­toire fondamentale