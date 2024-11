John Dolan, The Perfect Imperfect : The Wedding Photographs of John Dolan

Pompes et cir­cons­tances (par­fois nerveuses…)

Avec The Per­fect Imper­fect : The Wed­ding Pho­to­graphs, John Dolan redé­fi­nit le genre. Depuis plus de 35 ans, il fait la chro­nique du rituel du mariage et tout son chaos. Suite à l’exploration du mariage, cette nou­velle édi­tion pré­sente en plus 35 nou­velles pho­to­gra­phies, avec celles de Gwy­neth Pal­trow, d’AnnaSophia Robb, Naomi Biden (à la Mai­son Blanche) mais aussi des endroits épous­tou­flants aux États-Unis, à Rome, aux Baha­mas, à Londres et Dublin.

Dolan braque sa caméra sur de minus­cules moments de sens pro­fond, des scènes par­fai­te­ment impar­faites au début d’un mariage. Le mariage étant pour lui l’une des der­nières céré­mo­nies de la société, uni­ver­selle dans sa pré­sence, com­pré­hen­sive dans son émo­tion. Son obser­va­tion douce mais puis­sante crée un livre qui trans­cende les mariages et éclaire sur la condi­tion humaine.

Chaque image est pro­vo­cante, détaillée, impor­tante, per­ti­nente et mémo­rable dans les nom­breuses façons dont il a fait de la pho­to­gra­phie de mariage une véri­table forme d’art. Ce tra­vail offre une vision socio­lo­gique des com­mu­nau­tés et explore les mys­tères des familles. « Les mariages existent à la croi­sée de tout ce que j’aime pho­to­gra­phier : les familles, les amou­reux, les gens ner­veux. C’est le numéro de haute vol­tige ultime », pré­cise le créateur.

jean-paul gavard-perret

John Dolan, The Per­fect Imper­fect : The Wed­ding Pho­to­graphs of John Dolan, Damiani Books, 2024, 280 p. — 95,00 €.