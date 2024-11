Catia Montagna, Lieux de banlieue — Petites histoires

Parti pris de l’instant

Catia Mon­ta­gna sai­sit le flux de la vie dans des lieux péri­phé­riques. En dehors des grands centres urbains, elle piste des lieux de pas­sage ou d’existences dis­crètes pour figer des moments du pré­sent mais qui, comme chez Roland Barthes, ins­crivent déjà un seuil en se tour­nant déjà vers le passé.

Regar­dant ses pho­tos, elle se demande sou­vent ce que sont deve­nues celles et ceux avec les­quels elle a briè­ve­ment coexisté « dans un cer­tain lieu à un cer­tain moment et qui n’ont laissé qu’une trace de lumière à tra­vers l’objectif de mon appa­reil photo, une impres­sion dans ma mémoire », écrit-elle.

Mais ce qu’ils étaient et où ils allaient évoque des his­toires conçues dans sa série pho­to­gra­phique des ban­lieues ita­liennes. Elles sont plus ouvertes que les récits plus longs et plus arti­cu­lés. De fait, ce qui est raconté reste le lieu dans lequel elles se déroulent : dans le temps qui passe là où la nature éphé­mère laisse dans ses empreintes sur objets et paysages.

jean-paul gavard-perret

Catia Mon­ta­gna, Lieux de ban­lieue — Petites his­toires, L’œil de la pho­to­gra­phie, Paris, novembre 2024.