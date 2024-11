(Un livre, qu’est-ce ?)

Prends ce che­min si tu veux, c’est peut-être le bon. Sans dédale, sans début, ni fin. Il t’accueille en haut et à gauche de la pre­mière page. Mets tes ini­tiales et ensuite tes textes — extraits de per­fec­tion, défé­rence et technique.

Tel est ton livre au titre mys­té­rieux mais dont tu devines la clé. Voyons un peu : lisons la pre­mière phrase, puis la deuxième - et la troi­sième est déjà plus longue, sans la moindre sépa­ra­tion d’un point et à peine d’une vir­gule. Tout est tour­nures de ta langue, de ton esprit, de ta taille et de tes jambes.

Le tout relate une scène unique et de genre jadis nom­mée galante. Serions-nous dans la fic­tion d’un récit ? mais que non ! Dans où alors ? en un brusque sou­ve­nir, un rêve, une hypo­thèse ? Cette lec­ture me suf­fit : il faut l’impossible, l’impensable. Je rece­vrai ton livre un jour. Ou peut-être l’inverse.

jean-paul gavard-perret

photo : Brassaï