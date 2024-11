Gabrielle Vincent, Patchwork — La biographie imagée de la créatrice d’Ernest et Célestine

Le pre­mier art­book de Monique Martin

Monique Mar­tin est l’artiste peintre, l’illustratrice d’Ernest et Céles­tine, une des plus belles col­lec­tions de livres pour enfants. Cette femme réser­vée fuyait les inter­views et les jour­na­listes même lors de ses expo­si­tions dans les gale­ries bruxel­loises. Pour se dis­si­mu­ler encore, elle a usé du pseu­do­nyme de Gabrielle Vincent pour nombre de ses œuvres.

Cet ouvrage réunit, avec une sélec­tion rigou­reuse, le tra­vail d’une artiste majeure, une créa­trice aux mille facettes, qui tra­vailla de 1950 à 1990. Il balaie l’ensemble de son art, que ce soit ses tra­vaux d’illustratrices ou ses livres des­ti­nés aux enfants.

L’ est intro­duc­tion de Fanny Husson-Ollagnier, étayée à par­tir des docu­ments lais­sés par Monique. Celle-ci a tenu, toute sa vie d’adulte, un jour­nal, sept car­nets, où elle consi­gnait ses états d’âme, ses humeurs et ses sen­ti­ments tant per­son­nels que pro­fes­sion­nels. De plus, la pré­fa­cière est allée à la pêche aux infor­ma­tions tant en Bel­gique qu’à Bruxelles, a ren­con­tré des des­cen­dants, des amis d’enfance, ses éditeurs…

Monique Mar­tin, née en 1928, n’a jamais quitté Bruxelles, sauf pour une dizaine de voyages qui ont donné lieu à un tra­vail gra­phique sen­sible et atta­chant. Toute sa vie, elle a sublimé son amour du trait, ne se refu­sant aucune expé­rience, aucune tech­nique. Elle uti­li­sera au cours de sa car­rière, dans l’impulsion, dans l’urgence de l’émotion, aussi bien le fusain que le crayon, stylo bille, gouache, huile, aqua­relle, pas­tel, encre…

Cet album classe les œuvres par sujets prin­ci­paux. C’est ainsi que l’on retrouve des des­sins pour orner l’introduction. Puis, ce sont des illus­tra­tions tirées de ses car­nets de voyage, les aqua­relles lumi­neuses de ses séjours au Maroc, en Espagne ou en Ita­lie. On trouve de nom­breuses images du livre Un jour un chien, car c’est une réfé­rence, presque un ouvrage fon­da­teur pour de nom­breux artistes ama­teurs, voire pro­fes­sion­nels. Ce sont éga­le­ment des scènes de la vie bruxel­loise, des gale­ries de per­son­nages peu­plant les petits cirques des Marolles, les cara­vanes des gens du voyage, la forêt de Soignes ou le Palais de jus­tice. Et, bien sûr, nombre de cro­quis et planches sont extraits des nom­breux albums d’Ernest et Céles­tine.

Monique Mar­tin illus­trera trois chan­sons de Jacques Brel, réunies en un album inti­tulé Moi je t’offrirai des perles de pluie, paru en 1993 aux Édi­tions Ducu­lot. On y trouve Jef, Orly, Ne me quitte pas. Elle sou­hai­tait que son tra­vail conti­nue de vivre après sa mort. Pour res­pec­ter cette volonté, Benoit Attout, son filleul et seul ayant droit de l’artiste, a créé, en mars 2012, la Fon­da­tion d’utilité publique Monique Mar­tin.

Avec Patch­work, ce volume par­ti­cu­liè­re­ment riche, c’est la mise en valeur d’une artiste, de son œuvre remar­quable, un peu oubliées aujourd’hui.

serge per­raud

Gabrielle Vincent, Patch­work — La bio­gra­phie ima­gée de la créa­trice d’Ernest et Céles­tine, Édi­tions Daniel Maghen, octobre 2024, 304 p. — 39,00 €.