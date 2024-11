Yves Sente & André Juillard, Les Aventures de Blake et Mortimer — t.30: “Signé Olrik”

Un album chargé d’émotions

Cet album est le der­nier que le si talen­tueux André Juillard a des­siné avant son décès sur­venu le 31 juillet de cette année. C’est donc un tome des Aven­tures de Blake et Mor­ti­mer qui mérite une atten­tion par­ti­cu­lière car, mal­gré sa mala­die, le des­si­na­teur a su magni­fier cette enquête et créer, pour cette nou­velle his­toire, une série de planches superbes.

Dans la pri­son lon­do­nienne de Wand­sworth, les pri­son­niers entendent des bruits qu’ils connaissent bien, l’assemblage de la potence. C’est au tour d’Olrik d’être pendu. Mais, quand la trappe s’ouvre, il est réveillé par le gar­dien qui amène deux nou­veaux pen­sion­naires dans sa cel­lule.

Au même moment, un petit avion, au terme de manœuvres spec­ta­cu­laires devant Scot­land Yard et au-dessus de la pri­son, lâche une belle quan­tité de tracts. Ceux-ci dénoncent l’invasion de la terre libre des Cor­nouailles par l’Angleterre et les signa­taires feront preuve de leur déter­mi­na­tion si le prince héri­tier main­tient sa venue sur l’île de Cori­neus. Les deux com­pa­gnons d’Olrik se réjouissent du coup d’éclat mais refusent d’en dire plus.

Si Phi­lip Mor­ti­mer fait décou­vrir sa nou­velle inven­tion, une exca­va­trice de poche, Fran­cis Blake est convo­qué en cel­lule de crise. Il est envoyé sur place pour démi­ner la situa­tion, rejoint par Mor­ti­mer. Les évé­ne­ments se pré­ci­pitent et les deux héros découvrent que celui qui peut leur appor­ter une aide n’est autre qu’un certain…Olrik…

Si l’aventure prime avec ce qu’il faut d’actions toniques, de péri­pé­ties met­tant les per­son­nages prin­ci­paux en dif­fi­cul­tés, le scé­na­riste intro­duit des réa­li­tés socié­tales très actuelles, les déca­lant dans un passé rela­ti­ve­ment récent. L’essentiel du récit se déroule en Cor­nouailles, une nou­velle région pour les héros. Des habi­tants natio­na­listes militent pour que celle-ci se délivre de la main­mise de l’Angleterre. Ils s’opposent aussi à l’arrivée de migrants venant exploi­ter des mines qui font la richesse d’individus vivant à Londres. Et cette terre riche en mine­rais de valeur est aussi le siège d’une légende. Un roi réputé aurait son tom­beau dans la région, une sépul­ture riche en sym­boles fédé­ra­teurs. De plus, il y aurait un tré­sor qui ne serait pas négli­geable pour le finan­ce­ment du mou­ve­ment.

Le scé­na­riste crée des liens avec des don­nées d’anciens albums de la série, élé­ments qui placent le dia­bo­lique Olrik au centre du jeu, au grand dam de Blake et Mor­ti­mer. Yves Sente a repris avec brio la façon de trai­ter les his­toires à la manière de son illustre pré­dé­ces­seur et offre une intrigue fort bien conçue avec ce qu’il faut d’actions dyna­miques et de don­nées nar­ra­tives plus ou moins mystérieuses.

André Juillard pro­pose son des­sin inéga­lable. Grand maître de la ligne claire, il sait mettre en scène avec son trait élé­gant une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes, cam­per des décors très réa­listes tout en intro­dui­sant une forme de poé­sie dans ses vignettes. La cou­leur est le fruit du tra­vail sou­tenu de Made­leine Demille qui a su retrou­ver les teintes adé­quates aux lieux, à l’époque et au carac­tère de la série.

Un album qui com­plète heu­reu­se­ment la série, appor­tant une belle pierre à la suite des aven­tures, déjà riches en décou­vertes, de ce duo de héros.

serge per­raud

Yves Sente (scé­na­rio), André Juillard (des­sin) & Made­leine Demille (cou­leur), Les Aven­tures de Blake et Mor­ti­mer — t.30 : Signé Olrik, Dar­gaud, octobre 2024, 64 p. — 17,00 €.