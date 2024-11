Bruno Munari, Fantasia

Du vif à nu

Le beau mot ita­lien « Fan­ta­sia », Munari — maître entre autres du design – l’a défini : « Tout ce qui n’existait pas aupa­ra­vant, même si c’était impos­sible.» Ima­gi­na­tion, inven­tion, créa­ti­vité et ima­gi­na­tion font donc par­tie de ses com­mu­ni­ca­tions visuelles.

Dans ce livre, il explique tout cela par des argu­ments clairs et de très nom­breux exemples visuels connus et incon­nus. Il apprend aussi com­ment sti­mu­ler la créa­ti­vité et com­ment entraî­ner l’esprit à être plus souple et plus prêt. Mais il pousse encore plus loin deux ques­tions fon­da­men­tales : com­ment ces facul­tés humaines fonctionnent-elles ? Quel rap­port ont-elles avec l’intelligence et la mémoire ?

Il pro­pose ses brac­tées voire des pièces foliaires très sim­pli­fiées ou réduites à sa base. Elles prennent une consis­tance ferme à ses réflexions volon­tai­re­ment digres­sives, trans­for­mées de cer­taines écailles d’artichaut en inflo­res­cences ou en pièces tuni­quées de bour­geons de mar­ron­nier. Certes, les énigmes de l’intelligence sont fer­mées et Munari comme tout le monde n’a pas sa clé. Mais ce qu’il sait est plus mignon que ce qu’il mena jusqu’à son âge avancé ( sans que ce fut de sa faute et il n’eut pas besoin de s’en excuser.)

Son livre est donc un des ces volumes mûris pour une opé­ra­tion de vaste enver­gure. Il n’existe jamais dans ces spé­cu­la­tions et aven­tures de l’esprit d’erreurs com­mises. Même si chez beau­coup de créa­teurs elles sont com­prises dans leur for­fait comme antho­lo­gie des schi­zo­phrènes. Pour eux, c’est du fendu jusqu’à mi-cuisse et moi­tié trans­pa­rent. Chez lui, l’imaginaire se dénude.

jean-paul gavard-perret

Bruno Munari, Fan­ta­sia, Edi­zion Laterza, Bologne, 2024, 224 — p. 33,00 €.