Les grands ministres qui ont fait la France, sous la direction de Jean-Christian Petitfils

Près de mille ans d’histoire de France

La France c’est l’Etat, et l’Etat c’est la France, serions-nous ten­tés de dire, tant la nais­sance et le déve­lop­pe­ment de l’une a dépendu de l’autre. Cette carac­té­ris­tique majeure de notre his­toire a donné aux grands ser­vi­teurs de l’Etat une place abso­lu­ment hors du com­mun, en lien direct avec le rôle joué de leur côté par les monarques ou pré­si­dents. Le libre col­lec­tif dirigé par Jean-Christian Petit­fils les remet en pleine lumière.

Qu’ont donc en com­mun tous ces hommes depuis Sully jusqu’à Pom­pi­dou, en pas­sant par Michel de L’Hospital, Riche­lieu, Maza­rin, Col­bert, Jules Ferry, Léon Blum ? Pour­quoi mettre dans cette gale­rie des illustres des per­son­nages comme l’abbé Dubois et Tal­ley­rand ? Tous en vérité ont consa­cré leurs efforts, leur intel­li­gence, leurs talents, au ser­vice de l’État et de la France. Bien sûr, chaque époque a ses carac­té­ris­tiques, et un fossé pro­fond sépare la pro­bité d’un Pom­pi­dou ou d’un Men­dès France et l’enrichissement per­son­nel des car­di­naux et autres grands ser­vi­teurs de la couronne.

Pour­tant, s’il fal­lait cher­cher une ligne conti­nue entre eux, on la trou­ve­rait dans la pas­sion des affaires publiques, le dévoue­ment à une cause, celle de la gran­deur de la France, du pres­tige de la monar­chie, de l’autorité de la Répu­blique, le sacri­fice de la vie per­son­nelle, le tra­vail acharné. Et inutile pour cela de demeu­rer de longues années au pou­voir. Cer­tains de ces ministres ne sont res­tés en poste qu’un court laps de temps, avec des ins­ti­tu­tions fra­giles. Tout est en fait affaire de volonté poli­tique, de déter­mi­na­tion, de force de convic­tion. Et si bien des par­cours et des bilans furent mar­qués par des échecs, il n’en demeure pas moins que ces ministres menèrent le bon combat.

Ces bio­gra­phies en fin de compte ne se contentent pas d’être toutes aussi pas­sion­nantes les unes que les autres. Elles éclairent le lec­teur sur près de mille ans d’histoire de France.

fre­de­ric le moal

Les grands ministres qui ont fait la France, sous la direc­tion de Jean-Christian Petit­fils, Per­rin, octobre 2024, 400 p. — 23, 00 €.