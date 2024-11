Émilie Aubry & Frank Tétart, Le Dessous des cartes : la puissance et la mer

« Qui tient la mer tient le monde » (Sir W. Raleigh)

L’émis­sion « Le Des­sous des cartes » n’est plus à pré­sen­ter. Emi­lie Aubry, avec Frank Tétart, pro­pose ici un ouvrage pré­paré en une année, et qui inter­roge la notion de puis­sance mari­time au fil de vint-et-une escales, déve­lop­pées cha­cune en un ou deux cha­pitres, par­fois com­plé­tés par des « focus » (« la pira­te­rie, tou­jours d’actualité » ; « Kali­nin­grad, une enclave qui inquiète »…). Elles per­mettent tour à tour de s’interroger sur la nais­sance de la puis­sance mari­time, puis sur tous les points qui la concernent sur le globe : la pêche, les grandes routes, les zones géo­gra­phiques spé­ci­fiques (dont les détroits), la sau­ve­garde de la mer, les convoi­tises actuelles et futures.

Les mers, on le sait, repré­sentent 71% de la sur­face du globe, et concentrent 90% du com­merce mon­dial ; 98% du tra­fic Inter­net passe par les câbles sous-marins. La conven­tion de Mon­tego Bay en 1982 a per­mis de défi­nir les zones éco­no­miques exclu­sives (ZEE), mais les pro­blèmes que sou­lève cette récente par­ti­tion de ter­ri­toire sont sans nombre (pêche, res­sources sous-marines, influence ter­ri­to­riale). La colo­ni­sa­tion récente d’îlots de la mer de Chine par Pékin et de la mer d’Azov par Mos­cou sont des pro­blèmes actuels, de même que le duel sino-américain pour assu­rer l’influence du pays, ou le déve­lop­pe­ment des nou­velles routes de la soie et les ambi­tions chi­noises tous azimuts.

La domi­na­tion de la mer a tou­jours eu trois rai­sons : béné­fi­cier des res­sources (halieu­tiques et éner­gé­tiques), com­mer­cer, dis­po­ser de points de contrôle pour assu­rer sa puis­sance ; de l’Antiquité à nos jours, pas de dif­fé­rence de choix, mais sans doute de volume. Ces rap­ports ont tou­jours été instables et ont été pour la pre­mière fois vrai­ment théo­ri­sés par Mahan, dont les études forment encore les marines du monde. L’ouvrage s’intéresse aussi à la récente actua­lité mari­time : mer Noire, mer Rouge.

L’ensemble est un ouvrage très clair, très mani­pu­lable : les cartes (« toute géo­gra­phie com­men­cer par la mer », selon Miche­let) et la belle info­gra­phie rendent la situa­tion immé­dia­te­ment com­pré­hen­sible et per­cep­tible. Un ouvrage très inté­res­sant, au cœur des enjeux actuels.

yann-loïc andré

Émi­lie Aubry & Frank Tétart, Le Des­sous des cartes : la puis­sance et la mer, Tallandier-Arte Édi­tions, 2024, 224 p. — 29,90 €.