Jean-Christophe Portes, La Conspiration des Royalistes

Quand s’abat la Terreur…

La Révo­lu­tion fran­çaise a été une période très riche en évé­ne­ments, bou­le­ver­se­ments, péri­pé­ties, désordres, confu­sions. Avec Vic­tor Dau­te­rive, Jean-Christophe Portes en raconte l’évolution. Ce hui­tième épi­sode des enquêtes de son héros porte sur une période qui se situe entre février et mai 1793.

Le capi­taine de gen­dar­me­rie Vic­tor Dau­te­rive est en embus­cade pour sur­prendre John-Hufford Stone qu’il soup­çonne d’être un agent anglais impli­qué dans le tra­fic de faux assi­gnats. Or, au moment où il va pou­voir le prendre sur le fait, Dos­son­ville fait tout capo­ter. Cet être ignoble, pro­fi­teur, agent double, voire triple, a essayé de le tuer plu­sieurs fois, s’en est pris à Joseph. Vic­tor entre dans une rage folle.

Après avoir fait le point sur l’affaire avec Char­pier, devenu presque un père pour lui, il regagne le quar­tier du Marais où il loue un appar­te­ment. Il par­tage celui-ci avec Marie-Anne, son ex-amour, et sa petite fille, avec Joseph qu’il a pris à son ser­vice l’année pré­cé­dente et ce bon vieux Duper­rier. Ce der­nier est sorti et tarde à ren­trer pour le dîner. Joseph, parti à sa recherche, rentre bre­douille. Quelques minutes plus tard, des hommes amènent le cadavre du vieil homme. Il a été écrasé par une voi­ture. Vic­tor est démoli.

C’est en fai­sant une toi­lette funé­raire que Marie-Anne remarque une bles­sure trou­blante der­rière la tête. Vic­tor veut com­prendre pour­quoi on a tué ce vieillard. Or, celui-ci cachait bien des secrets.

C’est dans la région nan­taise qu’il va se rendre au moment où la révolte gronde en Ven­dée, où les pay­sans s’estiment gru­gés et pour défendre les curés qui n’ont pas prêté ser­ment à la Nation…

La situa­tion de la France est cru­ciale, mena­cée de toutes parts. Il y a quelques semaines, le roi a été guillo­tiné, la Prusse et l’Autriche ont massé des troupes aux fron­tières, l’Angleterre de Pick mul­ti­plie les agres­sions avec ses espions intro­duits dans tous les milieux.

Depuis le début de la série, le romancier-historien mêle des per­son­nages authen­tiques à des pro­ta­go­nistes de sa créa­tion qui ne font pas tache dans le pay­sage. C’est ainsi que l’on retrouve tous les cadors qui peuplent la mémoire col­lec­tive plus quelques-uns que les livres d’histoire ont oubliés à juste titre. Il livre des por­traits justes, loin de l’image par­faite construite à grands ren­forts d’approximations ou de valo­ri­sa­tion du mouvement.

Il montre les par­tis en pré­sence, ceux de l’extérieur mas­sés aux fron­tières et ceux de l’intérieur en Ven­dée et à l’Assemblée natio­nale. Si les Mon­ta­gnards étaient à peu près unis, les Giron­dins sont à l’image de la gauche fran­çaise. Ils se nomment les Bris­so­tins, les Rolan­distes… D’ailleurs, le terme de Giron­dins ne voit le jour qu’en… 1847 sous la plume de Lamar­tine !

Le roman­cier montre les par­ve­nus, ces indi­vi­dus qui pro­fitent de la situa­tion pour s’introduire dans les nou­velles sphères du pou­voir. Or, ces sphères sont com­po­sées de la même engeance si peu recom­man­dable. Olympe de gouges ne décrit-elle pas la per­fi­die de Robes­pierre, le gnome, l’avorton Marat…

Mais avec tout ce beau monde et son héros qui cherche à res­ter hon­nête, Jean-Christophe Portes com­pose une intrigue remar­quable en roue­rie en se pla­çant plus dans la vie pri­vée de Vic­tor, et de ceux qui l’entourent, que dans les épi­sodes pré­cé­dents. C’est ainsi qu’une large par­tie est consa­crée aux recherches du capi­taine pour com­prendre la per­son­na­lité de Duper­rier et les rai­sons qui ont conduit à son assassinat.

Un nou­vel opus d’une rigueur his­to­rique remar­quable, doté d’une enquête riche en péri­pé­ties et rebondissements.

serge per­raud

Jean-Christophe Portes, La Conspi­ra­tion des Roya­listes, une enquête de Vic­tor Dau­te­rive dans la France révo­lu­tion­naire, City Édi­tions, coll. “Roman”, août 2024, 400 p. — 21,00 €.