Parallax (Kata Wéber / Kornél Mundruczó)

Inces­sant res­sac du traumatisme

© Nurith Wag­ner Strauss

Survient une inon­da­tion, vio­lente et durable, qui pour­rait consti­tuer pour la fille une douche puri­fi­ca­trice. Mais l’eau conti­nue de cou­ler à grand débit dans l’appartement. On retrouve l’appartement après le décès de la mère ; le (petit-)fils y orga­nise une ren­contre fes­tive en atten­dant sa mère pour les obsèques. Il s’agit d’explorer l’évolution des sen­ti­ments et des com­por­te­ments au fil des géné­ra­tions dans une famille res­ca­pée du trau­ma­tisme de la Shoah.

La repré­sen­ta­tion pro­cède d’une poé­sie radi­cale, un peu déjan­tée, qui décon­certe un peu par la lon­gueur de ses pro­cé­dés et l’épaisseur de ses traits. Incon­tes­ta­ble­ment inté­res­sant, le spec­tacle est tou­te­fois appuyé. Il paraît ne pas à terme s’extirper de l’expression du res­sas­se­ment inces­sant de la dou­leur ins­crite dans la chair.