Appolonia Saintclair, Ink is my blood

Extases

Ink is my blood est la col­lec­tion de 6 livres tota­li­sant 888 pages des des­sins d’Apollonia Saint­clair. Elle y célèbre l’amour, le désir et la sexua­lité. Erika Lust, pion­nière de la por­no­gra­phie fémi­niste, Anthony Byrne, réa­li­sa­teur de la célèbre série « Peaky Blin­ders », et bien d’autres sont en les pré­fa­ciers et pré­fa­cières de cette sublime série éro­tique qui se feuillète lit­té­ra­le­ment, des­sin après des­sin, désir après désir. Appels, échos, fla­sh­backs en une forme de conti­nuité sub­li­mi­nale qui devient le miroir de la façon de pen­ser et de res­sen­tir pour Appolonia.

Par ses des­sins, elle avance nue sous ses den­telles, nue dans l’imbroglio des genres et d’une pas­se­men­te­rie per­verse. Elle prend, faus­se­ment, angé­lique les traits enfan­tins d’un arché­type obses­sion­nel. L’amour pour elle n’est plus une menace assu­mée mais un jeu de pou­pée. Pou­pée âgée et pipée mais pou­pée tout de même qui ne craint plus l’épanouissement éphé­mère des roses du matin comme celle du soir qui res­tent ouvertes.

Ces mises en scène conservent la place d’une telle artiste dans la constel­la­tion sur­réa­liste mais aussi celle de l’underground punk. Excen­trique et comme capable de gros­sir à des­sein cer­tains détails ou posi­tions, Appo­lo­nia Saint­clair reste la pré­cur­seure de pra­tiques artis­tiques et cor­po­relles qui tiennent à la fois d’une forme de désu­bli­ma­tion (mais qui ne rejette pas le concept de beauté) et d’actionnisme en images. Celles-ci, dans leurs céré­mo­nies, pos­sèdent une fra­gi­lité excep­tion­nelle et semblent le fait d’une impro­vi­sa­tion qui conti­nue de vibrer.

La charge d’intensité éro­tique rap­pelle que toute ren­contre reste un moment éphé­mère. Elle ramène au sen­ti­ment de la fuga­cité du temps et com­porte un avant de (petite)mort.

jean-paul gavard-perret

Appo­lo­nia Saint­clair, Ink is my blood, 6 volumes , Edi­tions Encre Sym­pa­thique, 2024, 888 p. — 216,00 €.