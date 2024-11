Graham Reynolds, Mountain

Road-trip

Graham Rey­nolds est une légende d’Austin. Né à Franc­fort, en Alle­magne, il a grandi dans le nord-est des États-Unis, puis au Texas et est devenu une par­tie du mobi­lier « Gol­den Hor­net », et s’est adapté à l’esthétique « DIY » du punk à la musique clas­sique.

Il s’est lancé dans les bandes ori­gi­nales de films (A Scan­ner Darkly, etc.), de pièces de théâtre et est devenu célèbre pour une réin­ven­tion annuelle des fes­ti­vi­tés avec son extra­va­gance dans Ruins The Holi­days. Il est éga­le­ment devenu un faire-valoir audio régu­lier pour les films de Richard Link­la­ter, dont les points forts incluent la par­ti­tion accla­mée du der­nier cha­pitre de la série Before.

Avec Moun­tain, il met en musique l’Amérique au sens large en ce pay­sage sonore pour un grand pays où l’on peut se pro­me­ner à la dérive, un peu comme le per­son­nage prin­ci­pal du film de Billy Wil­der de 1945, The Lost Wee­kend, avec Ray Mil­land. Il est d’ailleurs au cœur du mor­ceau du même nom, élargi avec une gran­deur clas­sique et beau­coup de mélan­co­lie. Cet album solo est com­posé et inter­prété par Gra­ham Rey­nolds, avec la contri­bu­tion de ses cama­rades musi­caux en rota­tion.

L’album a été pro­duit et mixé par l’anglais Peter Talis­man. Il y a là des sur­prises tout au long de l’album. Son voi­sin d’Austin, Jad Fair (aka Half Japa­nese), fait son appa­ri­tion avec les chœurs avec la chan­teuse ita­lienne Marta del Grandi dont des mots de Lin­ger In Silence déclenchent encore plus une mer­veille ode au pays des laby­rinthes en un set de sept minutes : Pro­phet Har­mo­nic.

jean-paul gavard-perret

Gra­ham Rey­nolds, Moun­tain, Fire Records, Liquid­Prom, 2024.