Mo Malø, La Breizh Brigade — t.04 : “La Mariée d’Équinoxe”

Pas de répit pour le trio…

Ce samedi 23 sep­tembre, sur la plage du Sillon, Yvon Glé­va­rec enseigne la voile à des navi­ga­teurs en herbe. Rose Lobo, une de ses élèves, s’est éloi­gnée et regarde fixe­ment le som­met d’un des innom­brables brise-lames. Lorsqu’il la rejoint et lève les yeux, il découvre le corps d’une jeune femme au phy­sique aty­pique, en robe de mariée.

Au même moment, au Manoir des Cor­ri­gan, Mag­gie, la doyenne, se pré­pare pour son mariage tout en folâ­trant avec un ancien amant. Elle réclame à cor et à cris sa cou­tu­rière pour une ultime retouche sur sa robe. Louise et Enora, sa fille et petite-fille, tentent de la rai­son­ner car elle veut annu­ler la cérémonie.

Chris­tophe Guilloux, le com­mis­saire de Saint-Malo, et Emma Lobo, son adjointe, sont là, bien éton­nés d’être invi­tés. Parce qu’elles sont en froid avec les poli­ciers, et parce qu’elles ont perdu leur source d’informations, Louise a pro­fité de leur pré­sence pour glis­ser un micro dans la poche de l’imperméable du com­mis­saire. Bien leur en a pris car les deux détec­tives quittent pré­ci­pi­tam­ment les lieux.

Mag­gie décide d’annuler son mariage, sa robe n’étant pas, selon elle, met­table pour de telles cir­cons­tances. Très vite la morte est iden­ti­fiée, une jeune femme mariée depuis un an, trom­pée sans cesse par un époux volage. Et le trio d’enquêtrices se met en chasse pour décou­vrir la vérité…

Paral­lè­le­ment à l’enquête que mènent ses héroïnes, le roman­cier pro­pose un périple dans la cité de Saint-Malo avec des réfé­rences tant his­to­riques, géo­gra­phiques que marines. Il livre des infor­ma­tions sur des lieux peu fré­quen­tés lors des cir­cuits tou­ris­tiques et donne la vision plus par­ti­cu­lière de la ville.

Pour faire vivre ses intrigues, il a créé un trio de femmes bien sin­gu­lières. Cha­cune a une per­son­na­lité propre et bien affir­mée dans le cadre qui lui est dévolu, à la fois dans son rôle soit de chef de famille avec un aspect quelque peu tyran­nique, soit de res­pon­sable d’établissement d’hôtellerie et de ges­tion d’entreprise. L’auteur ins­talle suf­fi­sam­ment d’éléments pour construire des sous-intrigues variées et bien diver­si­fiées. Ainsi, Mag­gie qui, mal­gré ses 71 ans, mène une vie sen­ti­men­tale tumul­tueuse, Louise qui, semble être le socle sur lequel s’appuient à la fois sa mère et sa fille, une fille amou­reuse d’une autre jeune femme qui tra­vaille chez le plus féroce de leurs concur­rents. Ces dif­fé­rents sta­tuts et carac­tères offrent l’occasion de belles péri­pé­ties et de nom­breuses évo­lu­tions dans leurs déroulements.

Avec ce nou­vel épi­sode de la série, l’auteur pro­pose un récit pétillant, humo­ris­tique à sou­hait tout en déve­lop­pant une intrigue char­pen­tée, non dénuée de ten­sions et riche en rebondissements.

serge per­raud

Mo Malø, La Breizh Bri­gade — t.04 : La Mariée d’Équinoxe, Les Escales, coll. “Séries”, sep­tembre 2024, 336 p. — 16,00 €.