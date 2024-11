Sur l’ autre rive (Anton Tchekhov / Cyril Teste)

L’iden­tité en miroir

© Simon Gosselin

On cherche un peu ner­veu­se­ment des robes dans le dres­sing ; ce sont des pré­pa­ra­tifs un peu fébriles d’une fête qui réunira famille et amis. Puis, on inter­roge les per­sonnes ren­con­trées; dans une ambiance de confi­dences for­cées, les dif­fé­rents pro­ta­go­nistes de la scène se livrent à des consi­dé­ra­tions sur nos rela­tions affec­tives.

Plu­sieurs écrans dupliquent les tour­nées d’un côté ou de l’autre du pla­teau, dont tous les élé­ments sont mobiles. On accueille de nou­veaux invi­tés, mais l’attention finit par se concen­trer sur Micha, tru­blion un peu fan­tasque dont les adresses pro­vo­cantes se montrent insup­por­tables, révé­la­trices des iden­ti­tés. C’est sa per­son­na­lité insai­sis­sable et gênante par sa pers­pi­ca­cité qui cris­tal­lise les oppo­si­tions, voire les haines.

Le spec­tacle est bien conçu, les films dyna­miques, les inter­ven­tions du DJ sont adé­quates, confon­dantes de conve­nance, les acteurs bien choi­sis et effi­caces dans leur jeu, mais le pro­pos s’étire lon­gue­ment, car il appa­raît mono­li­thique et redon­dant. Certes, les per­son­nages se révèlent peu à peu dans leur vacuité inté­rieure, l’argent cir­cule sans qu’on com­prenne son rôle ni sa valeur. Tous les évé­ne­ments qui ont lieu sont vécus comme des fic­tions, des pas­sages néces­saires qui n’affectent pas leurs pro­ta­go­nistes.

Se pro­duit fina­le­ment une rup­ture, mais dont Micha va renier le ser­ment. Le final est assez réussi ; il donne le sen­ti­ment que les rela­tions vont se résoudre. Tout le monde se retourne contre Pla­to­nov ; tous les jeux aux­quels il s’est pris se retournent contre lui.

chris­tophe giolito

Sur l’ autre rive

Libre­ment ins­piré de Pla­to­nov d’Anton Tchekhov Mise en scène Cyril Teste Avec Vincent Ber­ger, Oli­via Cor­sini, Florent Dupuis, Katia Fer­reira, Adrien Gui­raud, Émi­lie Incerti For­men­tini, Mathias Labelle, Robin Lhuillier, Lou Martin-Fernet, Charles Morillon, Marc Prin, Pierre Timaitre, Haini Wang.

Tra­duc­tion Oli­vier Cadiot ; adap­ta­tion Joanne Dela­chair et Cyril Teste ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Marion Pel­lis­sier ; assis­ta­nat à la mise en scène Syl­vère San­tin ; dra­ma­tur­gie Leila Adham ; scé­no­gra­phie Valé­rie Grall ; cos­tumes Isa­belle Def­fin ; créa­tion lumière Julien Boi­zard ; créa­tion vidéo Mehdi Toutain-Lopez ; images ori­gi­nales Nico­las Dore­mus et Chris­tophe Gaul­tier ; musique ori­gi­nale Nihil Bor­dures et Florent Dupuis ; ingé­nie­rie du son Thi­bault Lamy ; assis­ta­nat cos­tumes Noé Qui­li­chini ; sta­giaires mise en scène Manon Gar­nier et Mat­thias Dian Siricz­man ; direc­tion tech­nique Julien Boi­zard ; régie géné­rale Simon André ; régie pla­teau Simon André et Flora Vil­la­lard ; régie son Nihil Bor­dures ou Thi­bault Lamy ; régie lumière Julien Boi­zard ou Nico­las Jou­bert ; régie vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Bap­tiste Klein ou Pier­ric Sud ; cadreurs-opérateurs Nico­las Dore­mus, Chris­tophe Gaul­tier ou Marine Cerles.

Du 27 sep­tembre au 13 octobre 2024 Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre Dra­ma­tique Natio­nal (92) ; les 17 et 18 octobre 2024 Espace des Arts, scène natio­nale de Chalon-sur-Saône (71) ; du 8 au 16 novembre 2024 Théâtre du Rond Point, Champs Ely­sées (75) du mardi au ven­dredi à 20h30, samedi à 19h30, dimanche à 15h, relâche lundi 11 novembre Salle Renaud-Barrault Durée 1h50.

Le 26 novembre 2024 à l’Equinoxe, scène natio­nale de Châ­teau­roux (36) ; les 5 et 6 décembre 2024 à la Mai­son de la Culture d’Amiens, Pôle euro­péen de créa­tion et de pro­duc­tion (80) ; du 11 au 13 décembre 2024 aux Quin­conces, scène natio­nale du Mans (72) ; les 18 et 19 décembre 2024 à La Condi­tion Publique, Rou­baix, dans le cadre de la sai­son nomade de La rose des vents, Scène natio­nale Lille Métro­pole Vil­le­neuve d’Ascq (59) ; du 15 au 17 jan­vier 2025 au Théâtre des Lou­vrais, Points Com­muns, scène natio­nale de Cergy-Pontoise, Val d’Oise (91) ; les 22 et 23 jan­vier 2025 à la Comé­die de Valence, Centre dra­ma­tique natio­nal Drôme-Ardèche (26) ; du 30 jan­vier au 8 février 2025 aux Céles­tins, Théâtre de Lyon (69) ; les 18 et 19 mars 2025 au Tan­dem, scène natio­nale, Douai (59) ; du 26 au 28 mars 2025 au Théâtre Sénart, scène natio­nale (77).