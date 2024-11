Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat & Brice Cossu, Bomb X — t.02 : “Le Conquérant”

Une série SF au par­fum survivaliste

Ce récit de science-fiction part d’une idée ori­gi­nale, à savoir la réunion, dans un lieu inconnu, à décou­vrir, d’individus venant d’horizons, de croyances, de modes de vie, très divers. En effet, cer­tains arrivent du fin fond du Moyen Âge quand d’autres viennent du futur. Orga­ni­ser une vie com­mune relève déjà de la gageure. Le scé­na­riste ins­talle aussi dans le pay­sage une troupe aux des­seins bien bel­li­queux, sor­tant de nulle part et, de plus, armée jusqu’aux dents.

Com­ment ses membres ont-ils acquis ces armes ? D’où viennent-ils ? Pour­quoi sont-ils arri­vés sur une par­tie dif­fé­rente de la pla­nète ? Le scé­na­riste joue avec ses lec­teurs en posant nombre d’interrogations qui, pour l’heure, n’ont que des réponses très parcellaires.

Des orages tem­po­rels pro­jettent des humains dans un lieu inconnu, dans un temps qu’ils ignorent. Paul, né en France en 1985, est astro­naute et membre d’équipage de l’ISS. Il est vic­time d’un tel orage et se retrouve dans une com­mu­nauté d’exilés qui tentent d’organiser une vie sociale au sein d’une cité qu’ils bap­tisent New­town. C’est là qu’il fait connais­sance de Bohé­mond, un che­va­lier du XIIIe siècle.

Gar­dant un esprit scien­ti­fique Paul essaie de com­prendre ce qui les a ame­nés sur cette pla­nète sans astre. Quand Bohé­mond apprend que l’homme peut voler, il n’a de cesse de le faire pour explo­rer leur nou­vel uni­vers. Paul Bri­cole une sorte d’ULM avec ce qu’il peut récu­pé­rer, et les voilà partis.

En vol, ils repèrent une tribu incon­nue com­po­sée d’hommes et de femmes bleus. Ils sont lour­de­ment armés et semble faire route vers New­town. On leur tire des­sus. Le léger appa­reil est tou­ché et il faut toute l’habilité du pilote pour réus­sir à se “poser” sur une zone mon­ta­gneuse. Bohé­mond est blessé. Or, ils doivent échap­per à ces enne­mis et pré­ve­nir les habi­tants de la cité du dan­ger.

Paul, avec le Che­va­lier blessé, a bien du mal à pro­gres­ser. Ils sont secou­rus par Oyun qui, en recon­nais­sance, a vu l’appareil s’écraser. Mais ils ne peuvent empê­cher la cap­ture de Bohé­mond par ces étranges individus.

Les pro­ta­go­nistes, un petit groupe, qui font office de héros sont adroi­te­ment construits. Tou­te­fois, la vie sociale reste pré­caire, cette menace va-t-elle la mettre en péril ? Le récit est dyna­mique et les actions sont toniques.

Comme à son habi­tude, Vincent Bru­geas ins­talle une trame sub­tile pour un récit attractif.

Le des­sin se par­tage entre Brice Cossu et Ronan Toul­hoat, le pre­mier assu­rant les story-boards. Ils réa­lisent des planches réa­listes où la ten­sion est magni­fi­que­ment ren­due. Leurs per­son­nages sont bien repré­sen­ta­tifs de leur rôle, expres­sifs à sou­hait. Les décors sont magni­fiques, les pay­sages déso­lés de cette pla­nète sont mis en cou­leurs de façon remarquable.

Bomb X, avec ce tome deux, prend toute sa force et se révèle comme une excel­lente série qui mérite de s’y atta­cher, de s’y attar­der tant le récit est puissant.

serge per­raud

Vincent Bru­geas (scé­na­rio), Ronan Toul­hoat & Brice Cossu (des­sin), Yoann Guillo (cou­leur), Bomb X — t.02 : Le Conqué­rant, Glé­nat, coll. “Comix Buro”, sep­tembre 2024, 56 p. — 15,50 €.