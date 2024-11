Sophie Guerrive, Benjamin Abitan & Olivier Schwartz, Les aventures de Spirou et Fantasio — t.57 : “La Mémoire du futur”

Voyages tem­po­rels…

Unis­sant des pro­ta­go­nistes, des enti­tés, des êtres issus d’aventures pré­cé­dentes, inté­grant des concepts de science-fiction et des don­nées actuelles, mais qui rele­vaient du fan­tas­tique dans les années1970, les scé­na­ristes concoctent une fameuse intrigue.

Spirou reprend ses esprits avec une grosse bosse sur la tête. Il ne com­prend pas où il se trouve, légè­re­ment débous­solé en voyant les appa­reils qui l’entourent. Le numéro spé­cial d’un maga­zine montre en cou­ver­ture l’Atomium et parle de l’Exposition uni­ver­selle de Bruxelles. Il est chez Her­bert d’Oups où se trouvent le Comte, Fan­ta­sio, le Mar­su­pi­lami… Il est dans le passé, en 1958. Il se réveille dans son aven­ture Spi­rou et les hommes-bulles et Fan­ta­sio lui explique que M. d’Oups n’a rien à voir avec le mys­tère du Cap Rose. Mais le héros conserve les infor­ma­tions du futur et lorsqu’il évoque la par­ti­ci­pa­tion au cen­te­naire des Édi­tions Dupuis, Fan­ta­sio lui rap­pelle que celle-ci ont été créés il y a seule­ment… trente-six ans.

Quelques mois plus tard alors que les deux héros se délassent dans une fête foraine, un Fan­ta­sio torse nu appelle Spi­rou. C’est le Fan­ta­sio, pri­son­nier dans une bulle, qui a pu se maté­ria­li­ser. S’engage alors une course contre la montre entre Sec­co­tine, œuvrant dans le pré­sent, pour contrer l’IA qui gère la ville de Koral­lion, cette cité sous-marine. Mais inter­vient une vieille enne­mie de Spi­rou en la per­sonne de Cya­nure, ce robot qui…

En pre­nant comme élé­ments de base les don­nées de l’album Spi­rou et les hommes-bulles, paru en 1964, scé­na­risé et des­siné par l’immense Fran­quin, les scé­na­ristes asso­cient plu­sieurs fac­teurs d’autres albums comme Cya­nure, le robot d’un tome paru en 1985, époque où des pre­miers PC sto­ckaient encore les fichiers sur des dis­quettes 5’’ ¼. Assem­blant ainsi des mor­ceaux d’aventures, les auteurs réus­sissent le tour de force de pro­po­ser une his­toire cohé­rente, en accep­tant tou­te­fois cer­tains concepts.

Cette suite est par­ti­cu­liè­re­ment mou­ve­men­tée. Les actions toniques, les menaces, les dan­gers sont légions. Lors d’un grand ras­sem­ble­ment, les auteurs font appa­raître des per­son­nages emblé­ma­tiques des édi­tions Dupuis comme Tif et Tondu, Gas­ton…

Mais avec cette his­toire, le scé­na­rio livre une belle illus­tra­tion de ce que l’on pou­vait ima­gi­ner être le futur depuis les années 1960 en pro­je­tant les connais­sances scien­ti­fiques en l’an 2020. Cela n’avait rien à voir !

La mise en images résulte du tra­vail d’Olivier Schwartz pour le des­sin et d’Alex Dou­cet pour la cou­leur. Ils retrouvent les traits essen­tiels des per­son­nages selon les époques et adaptent la mise en cou­leurs selon la période. Une belle réus­site gra­phique.

Avec cet album, les auteurs livrent une aven­ture pal­pi­tante prou­vant que les «vieux » héros peuvent encore éton­ner de belle manière.

serge per­raud

Sophie Guer­rive & Ben­ja­min Abi­tan (scé­na­rio), Oli­vier Schwartz (des­sin), Alex Dou­cet (cou­leur), Les aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio — t.57 : La Mémoire du futur, Dupuis, coll. “Tous Publics”, octobre 2024, 64 p. — 12,50 €.