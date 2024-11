Cave canem ?

Dotan Saguy cap­ture les chiens snobs de Venice Beach. Ce quar­tier ouest de Los Angeles était le lieu des sur­feurs et ska­teurs (“Z-boys”) à la mode. Un phé­no­mène cultu­rel qui conti­nue d’influencer les nou­velles géné­ra­tions. Désor­mais, les chiens de toutes races et sta­tuts sociaux ont envahi Venice Beach. Le pho­to­graphe amé­ri­cain capte en noir et blanc des ins­tan­ta­nés inat­ten­dus, humo­ris­tiques des chiens.

Il met l’accent sur la réa­lité crue et l’énergie dyna­mique de la vie à Venice Beach, reflé­tant la spon­ta­néité des canins. Dans un hom­mage moderne à Elliott Erwitt, le tra­vail de Saguy met en valeur cette mode déca­lée — bref ce “Dog­town” incon­tour­nable pour les amou­reux des chiens voire de l’esprit durable de ce lieu emblé­ma­tique.

Après un livre pre­mier sur Venice Beach, il a décidé, dit-il, “que les chiens étaient si cen­traux à Venise et dans mon cœur qu’ils méri­taient leur propre pro­jet pho­to­gra­phique.”. A cha­cun d’apprécier ce que Saguy offre en une libre inter­pré­ta­tion de cette vie de chiens et de maîtres ou maîtresses.

jean-paul gavard-perret

Dotan Saguy, DOGTOWN Venice Beach and their Humans, Keh­rer Ver­lag, 2024, 144 p. — 30,00 €.