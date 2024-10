Il Risveglio (Pippo Delbono)

Q uelques notes de piano de vio­lon viennent len­te­ment illu­mi­ner la scène. Pippo Del­bono vient s’asseoir en bord de pla­teau. Le pro­pos sera pré­cieux, car il est mis en place par un dis­po­si­tif pré­cis : ins­tal­la­tion de la chaise, four­ni­ture d’un texte, puis d’un micro. Mais la parole est dif­fé­rée ; c’est une chan­son popu­laire qui ouvre le spec­tacle. Elle parle d’une longue décon­ve­nue qui finit par enga­ger une renais­sance. Il s’agit de confi­dences per­son­nelles ; per­son­nel­le­ment illus­trées par des vidéos. Celle des Whos donne l’occasion à la troupe d’investir la scène ; cha­cune des per­sonnes est pré­sen­tée. Tan­tôt les corps s’animent de danses ; les sil­houettes qui cha­loupent se des­sinent sur l’écran blanc du fond. Heu­reu­se­ment ces mou­ve­ments de figu­ra­tion consti­tuent des tableaux non dénués d’allure.

Parmi tous les sou­ve­nirs évo­qués, celui de Bobo est le plus pré­gnant ; la repré­sen­ta­tion lui rend un bel hom­mage. C’est une fresque char­mante, mais pesante, auto­cen­trée, qui est déployée ; une médi­ta­tion sur le temps, sur les agres­sions de l’isolement.

Tu es tou­jours aussi géné­reux, Pippo, mais il se pour­rait bien que tu sois devenu vieux : à quoi je recon­nais cela, c’est qu’il nous semble que tu ne parles plus que de toi, de ton passé. Alors, comme tu l’as annoncé, dans ton pro­chain tra­vail il te fau­dra pas­ser à autre chose, car l’absence d’élaboration sym­bo­lique risque de rendre ta démarche trop inti­miste et hermétique.