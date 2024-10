Guendalina Cerruti, Nightmares in a bed full of pillows (exposition)

Tran­sac­tions

Guenda­lina Cer­ruti a un faible pour les minia­tures. Elle se sou­vient de son enfance lorsqu’elle se pres­sait sur les vitrine avec un visage fas­ciné pour les grands pay­sages minia­tures où cir­cu­laient des trains élec­triques. Mais ce ne sont pas les seuls qui peu­plaient son ima­gi­naire enfan­tin, d’autant que de telles pas­sions pour les minia­tures mûrissent pour deve­nir la dex­té­rité des adultes qui trouvent là aussi bien des passe-temps « hob­byiques » que des tra­vaux pro­fes­sion­nels artis­tiques et compliqués.

Pour la plas­ti­cienne ita­lienne, l’art est devenu comme elle l’écrit « une pas­sion d’enfance raf­fi­née » qui avance au fil du temps. Des manèges minia­tures dans un parc d’attractions sont fabri­qués à par­tir d’un mélange de bois, de perles de plas­tique, de treillis métal­lique, de paillettes, de colle, de tissu. Cela est néan­moins bien plus qu’un pro­lon­ge­ment de jouets.

De telles sculp­tures deviennent des méta­phores très effi­caces d’une condi­tion contem­po­raine en thé­ma­ti­sant lit­té­ra­le­ment l’empire du diver­tis­se­ment et du spec­tacle. Et celle qui s’affirme « hys­té­rique et axée sur les sen­sa­tions, trop douce, trop bruyante, trop exci­tante, beau­coup trop épui­sante. » crée par méti­cu­lo­sité ce qui est réduit afin d’instiller authen­ti­cité et inti­mité, même si cer­tains regar­deurs sar­cas­tiques et condes­cen­dants ratent la visée de telles allu­sions à l’innocence, en contraste au cynisme.

jean-paul gavard-perret

Guen­da­lina Cer­ruti, Night­mares in a bed full of pillows, Gale­rie Alberta Pane, Paris, été 2024.