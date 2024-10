Antonio Ligabue, Rétrospective (exposition)

Art brut et enraciné

Anto­nio Liga­bue naît le 18 décembre 1899 à Zurich, en Suisse : sa mère était une émi­grée du vil­lage de Cen­ce­ni­ghe Agor­dino, près de Bel­luno. Son père est inconnu. L’enfant resta très atta­ché à sa famille adop­tive de Saint Gall. Bon­fi­glio Lac­ca­bue, épouse plus tard la mère de l’enfant et le légi­time. Il n’éprouvera que du mépris à son égard. Dès son ado­les­cence, into­lé­rant à l’école, l’artiste mani­feste des troubles psy­chia­triques : il est placé dans un inter­nat pour enfants han­di­ca­pés et com­pense tou­te­fois ses troubles par son talent artis­tique, ni reconnu ni remarqué.

Sa vie tur­bu­lente pro­voque des désac­cords pro­fonds entre lui et sa famille adop­tive. Expulsé de Suisse il est envoyé à Gual­tieri, la ville d’origine de son beau-père. Il vit seul à la cam­pagne, ne par­vient pas à s’intégrer à la popu­la­tion locale et vit d’aides publiques, de petits bou­lots occa­sion­nels. Cepen­dant, il com­mence à peindre et à mode­ler de petites sculp­tures jusqu’à à se faire remar­quer dans le village.

Sa vie se pour­suit avec des hauts et des bas et il com­mence à fran­chir des étapes de plus en plus impor­tantes et à gagner de l’argent grâce à l’art. Dans les années 1950, il par­vient même à s’offrir quelques luxes : ache­ter des motos, se dépla­cer. En 1961, il expose pour la pre­mière fois à Rom. Son suc­cès est de courte durée car en novembre 1962, quelques jours avant l’ouverture d’une impor­tante expo­si­tion il est frappé de paré­sie. Il est hos­pi­ta­lisé jusqu’à la fin de ses jours, tout en conti­nuant à peindre jusqu’en 1965.

Liga­bue est consi­déré comme un peintre naïf. Ses œuvres conti­nuent à fas­ci­ner des dizaines de mil­liers de per­sonnes et son exis­tence est consi­dé­rée comme le sym­bole d’une revanche obte­nue grâce à l’art. Cette expo­si­tion prouve l’originalité d’un auto­di­dacte capable de s’immerger tota­le­ment dans les pro­duits de ses mains (qu’il s’agisse de pein­tures ou de sculp­tures).

Créa­teur d’un monde vision­naire, fait d’animaux féroces, de sou­ve­nirs de la Suisse (sa patrie), de vues de la cam­pagne émi­lienne etc. Liga­bue — “fou” en ses vicis­si­tudes — reste un artiste sur les­quels des cri­tiques se dis­putent encore. Authen­tique pri­mi­tif, il a peint sans for­ma­lisme, poussé par un besoin inté­rieur qui ne répon­dait à aucune idée pré­con­çue ni à aucun héri­tage issu de l’étude ou de la tra­di­tion Pour lui, l’art était un besoin inné. Ses œuvres le prouvent.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Liga­bue, Rétros­pec­tive, Palazzo Palla Vicini, Via San Felice, 24, Bologne, du 3 octobre 2024 au 28 février 2025.