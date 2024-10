Voie de l’arc des Samouraïs, Poèmes secrets

Tir et sagesse

Cette tra­duc­tion pré­sente les Poèmes secrets de l’école Heky Ryû Insei Ha, célèbres sous le nom de “poèmes guides”, qui réunissent des pré­ceptes codi­fiés pour la for­ma­tion des ins­truc­teurs de Kyu­jutsu (tech­nique de l’arc). Ces douze waka (poèmes japo­nais) sont attri­bués à Heki Danjô Masat­sugu. Ils font office de méthode d’enseignement basée sur une expé­rience réelle et long­temps gar­dée secrète de la guerre. Il est le fruit de la sagesse, for­gée à celle d’archers habi­tués au combat.

Le Kyudô est un des plus anciens arts mar­tiaux du Japon, Sa « voie » réunit l’épique du Samou­raï et l’enseignement éso­té­rique. Les aspects tech­niques du Kyu­jutsu et l’esprit de cette dis­ci­pline invitent à une médi­ta­tion sur la nature de la guerre et la maî­trise de soi par l’harmonie entre le corps et l’esprit : « Arc déformé / moi-même déformé / sol incliné / il faut tenir droit / corde, flèche et cœur. »

S’agite là l’insolite, au moment de la perte de la flèche quand son inten­sité devient hors contrôle, mais le tireur reste son mys­tère, en mou­ve­ment d’antre et entre, vivant ensuite sans rete­nue. Mais ce qui compte, c’est la façon dont tout homme s’y engage. Existe donc là une intro­duc­tion à la lit­té­ra­ture mar­tiale et à la culture japonaise.

jean-paul gavard-perret

Voie de l’arc des Samou­raïs, Poèmes secrets, tra­duc­tion et pré­sen­ta­tion de Ber­nard Petit, cal­li­gra­phies de Keiko Yokoyama & Frank Lalou, Fata Mor­gana, coll. Les immé­mo­riaux, Font­froide le haut, Nou­velle édi­tion, 2024, 88 p. — 19,00 €.