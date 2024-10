Métastase de Alain Le Beuze : pour ne pas mourir immédiatement !

Que pense-t-on lorsqu’on va à Rabat dans un avion par­semé d’enfants criards, contem­plés par des parents qui geignent dans leur télé­phone éteint pen­sant qu’ils y trou­ve­ront l’ouverture de l’être, voire du non-être comme on lit une cha­rade sur un caram­bar ? On a le sen­ti­ment de se tenir au milieu des dipneustes, ces pois­sons osseux qui n’ont pas évo­lué depuis trois cents mil­lions d’années et vivaient sur le Gond­wana avant de faire de l’aéroplane.

Que fait-on donc pour échap­per à l’emprise pré­his­to­rique ? On lit Alain Le Beuze qui brise-là toute véhé­mence et brou­haha anen­cé­phales pour vous emme­ner dans son brise-glaces. Il est rare qu’un poète soit si proche de vous et de la manière dont vous per­ce­vez les annexes de l’univers. Dans le monde des recueils où cha­cun rue dans sa stalle, croyant ses fers clou­tés aux pieds plus à même d’ébruiter le hen­nis­se­ment sourd face au carré de foin qui forme une soi-disant galaxie, ne pas être jaloux d’un autre poète, en rai­son de l’attrait qu’il jette sur votre aigreur pour la voi­ler, est en soi « un poème » comme on dit d’un poi­vrot n’économisant pas ses blagues belges au comp­toir et dont le moins alcoo­lisé com­mente la drô­le­rie par : « c’est tout un poème ce gars-là ! ».

Pour­tant, il est pré­fé­rable d’être incor­ri­gible, au sens au Jack Lon­don l’entend dans son mer­veilleux Le vaga­bond des étoiles qu’un sacré numéro. Dans Méta­stase, Le Beuze est incor­ri­gible tant il rec­ti­fie la lai­deur au double sens du mot : cor­ri­ger et sup­pri­mer. Contrai­re­ment à la fon­taine en hiver, « sous sa cami­sole », le poète bre­ton n’a « pas la langue gelée » et sa « voix (ne) s’est (pas) bles­sée aux tes­sons de l’hiver ». S’il invente une langue, ce n’est ni « une mélo­die en braille » ni du volapük, encore moins un dia­lecte d’émissaire par lequel le duel devien­drait une pra­tique cou­rante entre syl­labes.

Le Beuze nous émeut sans lar­moyer ni lam­bi­ner. La poé­sie caresse par­fois la beauté che­ve­lue que l’alopécie domine ou non telle une maî­tresse s’endormant sous votre impact déli­cat. « Tes yeux / cer­nés par la meute / des mau­vais som­meils… Tes yeux / pour échap­per à l’abîme ». La poé­sie frôle, en la fre­don­nant, la mort car les mots « tirent la langue / aux sen­tences de la souffrance ».

Le Beuze n’est pas seule­ment un splen­dide poète ; c’est aussi une excur­sion qui nous mène « aux inter­ro­ga­toires de la dou­leur » sans jamais gui­gner la pali­no­die, même si se rétrac­ter n’est ni révo­quer ni men­tir, (en y pen­sant, ces trois verbes ne revêtent aucun sens dans la sphère de la créa­tion). Les thèmes de Le Beuze sont simples dans leur énoncé et « impos­sibles » dans leur sim­pli­cité comme on dirait d’un gar­ne­ment qu’il est impos­sible : la mort, le tour­ment des corps, les fon­taines, la Bre­tagne Gor­gone qu’aucun Per­sée ne peut médu­ser. Ainsi, « la mort / a eu la caresse plus douce / le corps a répondu / à l’écho des abîmes … sur l’oreiller froissé / le poids d’une étoile ».

« Des­cendre dans les cata­combes de la langue » n’est pas une affaire facile. Il ne suf­fit pas d’user la savon­nette à vilains qu’on adap­te­rait au rétif parc duras­sique quand bien même « le poème aussi / filera dans l’usure des jours / renon­cer à l’écrire / serait le sau­ver / de l’affront que tu lui fais ». Car comme il y a une honte à être supé­rieur à soi-même, il y a une injure à psal­mo­dier ce qui ne durera pas, sur­tout si « cela » per­dure un peu.

Il n’y a pas de bonne défi­ni­tion de la poé­sie. Il peut y avoir une pro­bable cer­ti­tude rela­tive aux mau­vais vers. Le Beuze, lui, trace sa voie entre le dio­ny­sien (l’inquisition du vin) et l’apollinien (le dia­logue avec les plantes), entre l’adret et l’ubac, entre la poé­sie et la poé­sie dans « les entailles du néant ». Si la nuit est pour­ri­ture, on sait que les « der­nières voyelles de la lumière » sont tou­jours les pénul­tièmes.

La poé­sie ne triomphe de rien puisqu’elle ignore la dia­lec­tique de la défaite et du suc­cès qui sont les ver­sants du même ver­sant. Elle mécon­naît le syn­drome de la toile cirée qui porte en elle la double crainte atroce de vivre et de mou­rir dans « l’antichambre de l’aveu ». Cepen­dant, Le Beuze ne désa­voue rien. Et avouer n’a plus de lexique. Peut-être reste-t-il, à la fin du voyage, le regard posté sur une fon­taine auréo­lée d’orties, cette ques­tion : « qui osera affron­ter ces gar­diennes sans craindre de s’exposer à l’urticant remords de son audace ? ».

Lire Le Beuze, c’est com­prendre ce qu’il y a de vif dans le cime­tière de Douar­ne­nez qui, à l’instar de celui de Rabat, donne sur la mer, s’y adonne et se prête à l’océan rapace qui ne rapièce rien. C’est être très éloi­gné de la casuis­tique iro­nique, vrai­ment pas drôle, de Der­rida qui, dans Épe­rons, les styles de Nietzsche (livre acheté vingt dirhams chez le bou­qui­niste de la médina) se demande ce que le mous­ta­chu fou et fouetté a voulu dire en écri­vant : « j’ai oublié mon para­pluie » !

Lire Le Beuze, c’est croire que « les années (n’) ont (pas) perdu leurs croyances » et que l’Être se méfie des croix qui le raturent, sur­tout quand le pas, les ombres, la soli­tude des monu­ments, l’Antigone anal­gé­sique se font avares.

Mais lais­sons Le Beuze clore l’éperonnage poé­tique, celui qui vai­ne­ment accoste le silence, en le sabor­dant : « ton corps / pays de silence / inac­ces­sible désor­mais / aux intem­pé­ries de la dou­leur / les moraines de la neige / le lœss du silence ». Rideau !

Le Beuze est un sacré rou­lier, même pen­dant l’entracte.

valery molet