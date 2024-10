Andrés Anza, Veronica Botticelli & Mirko Leuzzi, Beyond The Gaze (exposition)

Immer­sions

Cette expo­si­tion pré­sente la recherche de trois jeunes artistes (deux Ita­liens et un Mexi­cain) et met en scène une enquête sur l’humanité dans des œuvres pour lais­ser place aux inter­pré­ta­tions des obser­va­teurs.

Les sculp­tures d’Andrés Anza sont à la fois abs­traites et figu­ra­tives. L’artiste s’inspire des formes du corps humain, des mou­ve­ments des ani­maux, des sil­houettes de la nature, en insuf­flant tous ces élé­ments dans des objets qui conservent leur harmonie.

Les pein­tures et col­lages de Vero­nica Bot­ti­celli deviennent de véri­tables ico­no­gra­phies et fétiches de la mémoire col­lec­tive. Des objets de bana­lité quo­ti­dienne se révèlent l’évocation lyrique et l’activation d’émotions liées au passé.

Les toiles de Mirko Leuzzi pré­sentent des figures fémi­nines comme pro­ta­go­nistes abso­lus de ses tableaux. Elles appa­raissent en attente, figées dans des poses insou­ciantes et sen­suelles, négli­geant les lieux qu’elles habitent.

Ces trois espaces déposent des émo­tions et des sou­ve­nirs simples et radi­caux et l’immersion de l’imaginaire en trois types d’ouvertures, de per­cep­tions et de changements.

jean-paul gavard-perret

Andrés Anza, Vero­nica Bot­ti­celli & Mirko Leuzzi, Beyond The Gaze, Anna Marra Arte Contem­po­ra­nea, laboratoire-atelier Lo Spa­zio Turin, du 30 octobre au 6 novembre 2024.