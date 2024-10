(Qui est le corps ?)

Je n’ai rien à quoi me rat­ta­cher ni de voie royale vers l’inconnu. Quant au désir, je le sens loin de moi. L’enjeu est de taille : les choses m’apparaissent mais le réel est un stra­ta­gème pour se faire connaître.

C’est une énigme en rien effet de ma volonté. Je n’essaie pas de le sai­sir : je me laisse tra­ver­ser sans émo­tion ni joie par­ti­cu­lière – juste un élan qui passe en une sorte de trai­ning auto­gène et un tra­vail de concen­tra­tion en dif­fé­rentes tech­niques. M’échauffer n’est pas seule­ment détendre mes arti­cu­la­tions, réveiller mes organes, ni croire au corps de manière uni­taire mais expé­ri­men­ter la fragmentation.

Je peux apprendre chaque jour du nou­veau par la mise en rap­port de ma conscience et de mes sen­sa­tions. Je suis en état de dan­ser mais je peux aussi res­ter immo­bile pour me lais­ser adve­nir, être vu, regar­der, avec de micro-mouvements de bouche, de mains, etc…

Mais en une telle immo­bi­lité appa­rente, essayez de res­ter vivants. Mettez-vous à l’écoute de votre vie interne quitte à faire un saut périlleux et atter­rir sur la tête. L’injonction est ailleurs. Le corps est inconnu.

jean-paul gavard-perret

Photo : Auré­lia Chéret