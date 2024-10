Feux et femme

Julia Peker pro­pose ce qu’elle nomme « un recueil de poèmes cli­niques ». Psy­cho­logue cli­ni­cienne et psy­cha­na­lyste, dans un Centre Médico-Psychologique où elle reçoit enfants et ado­les­cents, cha­cun de ces poèmes reprend une consul­ta­tion menée avec un enfant afin de sou­li­gner sa sin­gu­la­rité.

Dans sa pré­face, Gio­van­noni remarque qu’une telle poé­sie « tra­vaille direc­te­ment avec les parts invi­sibles de notre psy­chisme». Cette écri­ture tente de répa­rer ce qui est blessé en pro­fon­deur et bri­co­ler, s’il le faut, du pro­vi­soire, écrit la poète psy­chiatre, « même si c’est de peu, et sur­tout tenir dans le temps… pour que le chant puisse un jour reprendre ».

De telles poé­sies deviennent une source du tra­vail thé­ra­peu­tique là où se pro­jette une réa­lité psy­chique. Il s’agit d’utiliser l’entretien et son écri­ture afin de déployer une créa­ti­vité psy­chique pour leur ouvrir une marge de manœuvre en une dia­lec­tique thé­ra­peu­tique . Par exemple, « dans ta bouche encom­brée / les mots se collent à tes dents / brique sur brique / retenu vif / tu t’impatientes /sans trou­ver d’abri / dans tes yeux ouverts / la peur d’être vu / de tra­hir la main qui te berce / pas à pas je te fais signe / glisse entre deux lego où tu poses une fenêtre ».

Au-delà du « je » et du « tu » de l’entretien cli­nique, pour Jukia Peker la poé­sie est l’écriture du désir, sus­pen­due à une adresse essen­tielle. Cela est une voie dans de telles remarques et consta­ta­tions. Reste à savoir le degré suf­fi­sant d’une telle ouver­ture et proposition.

jean-paul gavard-perrret

Julia Peker, Marelle, des­sins d’Ena Lin­den­baur, pré­face de Jean-Louis Gio­van­noni, éditions L’Atelier Contem­po­rain, collec­tion «Lit­té­ra­tures», Stras­bourg, 2024, 176 p. — 23,00 €.