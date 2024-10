Cap au pire (Samuel Beckett / Jacques Osinski)

Une scan­sion au scalpel

Cré­dit pho­tos Pierre Grosbois

Douce­ment s’impose le silence, tel­le­ment qu’on ne sait si on y met­tra des mots. Denis Lavant arrive dans le noir, fait posé­ment le tour d’un espace blanc, sur le devant de la scène, s’immobilise face au public avec un geste de désar­roi. Les termes pro­non­cés sont comme énu­mé­rés sépa­ré­ment, ne consti­tuant plus qu’un caden­ce­ment déri­soire. On assiste à une longue décli­nai­son de ratures, même si une sen­sible évo­lu­tion dans la déré­lic­tion se trouve expri­mée.

C’est une longue décom­po­si­tion ver­bale des expres­sions qui habitent notre langue, pro­gres­si­ve­ment rame­nées à des dési­gna­tions spa­tiales. S’enchaînent des sou­ve­nirs de ten­ta­tives avor­tées, une his­toire qui des­ti­tue la nar­ra­tion de toute pré­ten­tion. Irré­pres­si­ble­ment, les évé­ne­ments sont répé­tés, inver­sés de façon à ne plus révé­ler que leur absence de sens.