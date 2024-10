Didier Alcante & Steven Dupré, Les Piliers de la Terre — T.02 : “Le Feu de Dieu”

Une fresque… monumentale !

Avec cette pre­mière adap­ta­tion en bande des­si­née du célé­bris­sime roman de Ken Fol­lett paru en 1989 et vendu à plus de 27 mil­lions d’exemplaires, Didier Alcante met en scène l’épopée médié­vale des bâtis­seurs de cathédrales.

Tom Le Bâtis­seur revient sur le site de King­sbridge en com­pa­gnie d’Ellen, sa nou­velle com­pagne qui l’a sauvé de la mort, et des trois enfants, dont Jack, celui d’Ellen, qu’Alfred, l’aîné de Tom, tour­mente. Tom découvre une cathé­drale aban­don­née dont une tour est démo­lie. S’il pro­pose ses ser­vices, le nou­veau Prieur, frère Phi­lip n’a pas les moyens de le payer. Il ne peut même pas l’héberger plus long­temps qu’une nuit.

Enten­dant par­ler de des­truc­tion par la foudre, par un incen­die, Jack met le feu, dans la nuit, à la char­pente. Le monu­ment est presque entiè­re­ment détruit. Si des moines voient le doigt du Diable, Tom voit le doigt de Dieu et réus­sit à convaincre qu’il faut rebâ­tir. Or, un moine a reconnu Ellen et l’accuse d’être une sor­cière. Le prieur néglige l’argument car il a d’autres sou­cis tant finan­ciers qu’avec sa hiérarchie.

Le nou­vel évêque veut de nou­veaux domaines et lorgne sur le comté de Shi­ring dont les pro­prié­taires ont été chas­sés. De plus, l’infâme Wale­ran voit d’un mau­vais œil la construc­tion de cette cathé­drale qui lui ferait de l’ombre…

Pen­dant ce temps, la fronde conti­nue et quand les moines apprennent que Tom et Ellen ne sont pas mariés, ils l’accusent la femme de for­ni­ca­tion. Tom se trouve alors devant un choix déchi­rant entre…

Les reli­gieux imposent leurs lois et leur puis­sance. Peu échappent à l’emprise. Mais ces reli­gieux res­tent des hommes avec tous les défauts, depuis l’ambition, le goût pour la richesse, pour le pou­voir, pour le sexe fémi­nin, pour le confort… Et cette his­toire raconte toutes les tur­pi­tudes engen­drées par ces pen­chants avec une gale­rie étof­fée de per­son­nages pour en mon­trer toutes les facettes. On est bien loin du dépouille­ment recom­mandé dans les Évan­giles. Même le héros actuel, Tom, est dans cette démarche, rêvant de deve­nir un maître-Bâtisseur ayant construit une cathé­drale.

C’est le regard sur des trac­ta­tions, les luttes entre les pou­voirs, les traî­trises, Les intrigues poli­tiques, la course à la richesse. Tous ces élé­ments sont bien relayés don­nant une puis­sance évo­ca­trice remar­quable à l’histoire.

Le scé­na­riste montre éga­le­ment la ges­tion de ces monas­tères, la manière de faire ren­trer de l’argent issu des nom­breuses pos­ses­sions. La ten­sion du récit est pal­pable à tous les niveaux et les rebon­dis­se­ments ne manquent pas Avec Tom, c’est la des­crip­tion du tra­vail de construc­tion qui est mise en valeur, mais aussi le sta­tut social bien pré­caire de ces arti­sans sou­mis à tant d’aléas.

Avec Ste­ven Dupré au des­sin et Jean-Paul Fer­nan­dez à la mise en cou­leurs, le gra­phisme est assuré de belle manière. Les deux créa­teurs œuvrent dans le réa­lisme tant pour les pro­ta­go­nistes que pour l’environnement. Les planches mon­trant l’incendie offrent un spec­tacle gran­diose avec des pers­pec­tives qui ren­voient à l’importance de tels édi­fices, leur rap­port à ce qui les environne.

Ce second tome, sur les six pré­vus, pré­sente de belle manière cette page de la grande His­toire dont les résul­tats sont encore visibles aujourd’hui.

Un monu­ment pour des monuments !

serge per­raud

Didier Alcante (scé­na­rio adapté du roman de Ken Fol­lett) Ste­ven Dupré (des­sin) & Jean-Paul Fer­nan­dez (cou­leur), Les Piliers de la Terre — T.02 : Le Feu de Dieu, Glé­nat, coll. “24x32”, octobre 2024, 88 p. — 17,50 €.