Aldo Fallai, Per Giorgio Armani, 1977– 2021 (exposition)

La grâce

Pour Armani, tra­vailler avec Aldo Fal­lai lui per­mit de trans­for­mer la vision qu’il avait dans l’esprit. En leur dia­logue constant, ils ont créé des scènes de vie, des atmo­sphères et des­siné des por­traits. Avec ce pho­to­graphe, le noir et blanc mène à la raré­fac­tion et à l’abstraction en cap­tu­rant un ins­tant réel mais qui devient intem­po­rel.

Un tel duo pro­pose la chro­nique d’une créa­ti­vité conti­nue et une esthé­tique qui a impré­gné l’imaginaire col­lec­tif et révo­lu­tionné les stan­dards de l’époque. Le pho­to­graphe mini­mise des situa­tions afin, écrit-il, « de rendre la femme moins sexy et plus curieuse et l’homme moins rigide et plus détendu. »

Refu­sant des scènes exa­cer­bées, il pré­fère frag­ments du quo­ti­dien, bribes de vie, gestes simples. Le Flo­ren­tin est influencé par l’art ita­lien de la fin du XVIe siècle mais tout autant par Flo­rence elle-même et bien sûr par Armani qui inventa un nou­veau concept d’élégance pour les hommes et les femmes.

La dis­cré­tion et la sophis­ti­ca­tion élé­gante de l’œuvre de Fal­lai se démarquent d’un uni­vers dif­fé­rent au moment où tout le monde uti­li­sait la cou­leur. Le pho­to­graphe ne cessa de regar­der autour de lui avec un regard atten­tif et curieux, à la recherche de quelque chose de nouveau.

jean-paul gavard-perret

Aldo Fal­lai, Per Gior­gio Armani, 1977– 2021, Armani/Silos, Milan, du 5 décembre 2023 au 3 novembre 2024.