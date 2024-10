Variations pirandelliennes (Luigi Pirandello / Valérie Aubert)

Exer­cices de style identitaire

Le spec­tacle com­mence par un contraste frap­pant entre l’hommage fugace à une mère dis­pa­rue dont on per­çoit l’image fan­to­ma­tique, et la musique pom­pière de Toto Cutu­gno. Deux per­son­nages prennent place, dont Cecè, entre­met­teur notoire, conduit à s’interroger sur son iden­tité : connu de tout le monde, il ne peut s’y recon­naître, comme s’il devait s’ignorer pour démul­ti­plier ses rela­tions.

On change de lieu à la faveur du dépla­ce­ment de quelques élé­ments de décor. C’est une femme dont on ne connaît pas la pro­fes­sion qui vient se pro­non­cer à l’emporte-pièce sur sa condi­tion, sur la pré­ca­rité de l’existence, finis­sant par tenir un dis­cours éman­ci­pa­teur devant la dépouille de son père, comme si la liberté de son pro­pos en consti­tuait la teneur.