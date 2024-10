Dix mansions

(Quel genre choisir ?)

Je suis une femme qui ne se me sou­cie pas de toi : je pré­fère être un homme, je suis alcoo­lique, j’aime les chiens sur­tout les petits, je suis une femme qui aime les femmes et sur­tout les blondes, je suis un petit gar­çon, j’aime le sport, je suis une femme qui aime fumer des cigares et un homme qui mange du chocolat.

J’ai long­temps cher­ché dans mon corps dif­fé­rentes manières d’être, d’agir. C’est mon côté heu­ris­tique de l’incompréhension. Je conti­nue encore aujourd’hui de prendre forme et de choi­sir le moment où se pose la ques­tion « que faire ? ». Existent des erreurs dans les­quelles je sombre par­fois, mais elles m’ont été utiles dans la grande majo­rité des cas.

La ques­tion de me com­prendre s’est posée par néces­sité scien­ti­fique, mais sur­tout empi­rique pour mettre en œuvre mes his­toires de ren­contre, de reprises. J’accepte faci­le­ment autant de reprendre un rôle pour rem­pla­cer un(e) autre, que ces­ser de pen­ser avec la tête mais avec le corps pour dégus­ter bon thé nord.

jean-paul gavard-perret

photo : Samet Durkun