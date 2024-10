Roxanne Bouchard, Le murmure des hakapiks

Un enchaî­ne­ment aussi cruel qu’implacable

Ce roman est pré­senté comme la troi­sième enquête de Joa­quin Mora­lès. Or, celui-ci n’est pas le per­son­nage prin­ci­pal, il laisse la vedette à sa consœur Simone Lord, ren­con­trée lors de la pré­cé­dente affaire, La Mariée de corail (L’aube — 2023).

Tony McMur­ray, un cui­si­nier, a eu des ennuis avec la police. Depuis, il vit au Mexique. C’est à la demande de Lucien Car­pen­tier, son ancien capi­taine, qu’il est remonté pour une chasse payante. Il est dans une mai­son inoc­cu­pée en atten­dant d’embarquer le len­de­main midi. Aussi, il est sur­pris quand une femme seule arrive dans l’habitation voi­sine vide. Tony veut pro­fi­ter de l’isolement pour la for­cer.

Nancy est fâchée que Denis Élo­quin, son époux, ait loué son cra­bier, le Jean-Mathieu, à Marco Pain­chaud, son neveu. Ber­nard Che­vrier, son beau-frère, un poi­vrot qui a dû vendre son per­mis de pêche, le ras­sure tou­te­fois en embar­quant. L’équipage est com­plété par Michaël Lapierre. Cette expé­di­tion au phoque gris, en pleine tem­pête, attire l’attention des ser­vices de Pêche et Océan Canada. C’est pour­quoi son patron envoie Simone Lord en obser­va­trice sur le cra­bier. Mais une femme sur un bateau de pêche est déjà une situa­tion excep­tion­nelle. De plus, elle est seule avec quatre hommes dont cer­tains ont des comptes à régler avec la police…

Pen­dant ce temps, Joa­quin Mora­lès a signé les docu­ments actant son divorce. Il sombre dans un état proche de la dépres­sion. Son fils l’envoie dans un raid de ski de fond avec son ami Erik. Se joint au groupe Nadine Lau­zon, la psy­cho­logue judi­ciaire, qui a dans ses bagages une enquête.

Et sur le cra­bier l’ambiance devient très vite angoissante…

Bien que le monde de la pêche ait été pré­sent en fili­grane dans ses pré­cé­dents romans, Roxane Bou­chard, cette fois, en fait le cadre presque exclu­sif de son récit. Elle ins­talle son intrigue autour d’une pêche peu légale, met­tant un des per­son­nages dans une situa­tion peu enviable. Mais paral­lè­le­ment, elle fait mener, à dis­tance, une autre enquête par son héros. Elle décrit avec pré­ci­sion cet uni­vers, les pra­tiques de la pêche, de la chasse, les manières de s’y prendre et tout ce qui concerne le trai­te­ment des prises.

Mais elle s’attache à ses deux per­son­nages, raconte leurs déchi­rures, les dif­fé­rents acci­dents de la vie qu’ils ont vécus, qu’ils vivent, et qui ont façonné leur per­son­na­lité pré­sente. Elle évoque aussi leurs espoirs, leur pro­jec­tion dans un futur. Si, pour Joa­quin, celui-ci a le visage de Simone, pour elle son ave­nir se joue à court terme. La ten­sion monte très vite dans le huis clos du bateau avec ces hommes qui ont des comptes à régler avec les autorités.

Autour de ses deux héros, elle anime une théo­rie de pro­ta­go­nistes par­ti­cu­liè­re­ment hauts en cou­leur, construite avec soin, don­nant à cha­cun une per­son­na­lité spé­ci­fique. La roman­cière n’élimine pas les conflits qui existent, au sein de milieux pro­fes­sion­nels, entre les hommes et les femmes, avec ces machos qui n’acceptent pas que des dames exercent leur métier, ni même une acti­vité. C’est aussi la concur­rence, voire la guerre lar­vée, entre des ser­vices pour une défense de leur pseudo pré carré. Elle décrit ce qu’est un haka­piks, un long bâton de bois orné d’une tête de mar­teau et d’un cro­chet.

Avec un style inéga­lable, une écri­ture ima­gée, l’emploi d’un voca­bu­laire et d’expressions si chan­tantes, elle signe un superbe roman même si l’on peut trou­ver qu’elle abuse quelque peu du tabarnak.

serge per­raud

Roxanne Bou­chard, Le mur­mure des haka­piks, édi­tions de l’aube, coll. “Noire”, sep­tembre 2024, 304 p. — 19,90 €.