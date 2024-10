Enrico Marini, Les Aigles de Rome — Livre VII

Huit légions vont déferler…

Avec cette série, Enrico Marini pro­pose, dans un cadre his­to­rique rigou­reux, le des­tin de deux hommes.

Tout com­mence quand les Ché­rusques, une tribu à la tête des peuples ger­ma­niques, offrent des otages à Rome. Parmi eux, Erma­na­mer, le jeune fils du chef. À Rome, il est édu­qué par Titus Vale­rius Falco, le père de Mar­cus. Les deux gar­çons vont deve­nir de redou­tables guer­riers. On donne à Erma­na­mer le nom romain d’Arminius. Quinze ans plus tard, au ser­vice de Rome, il retourne en Ger­ma­nie à la tête d’un déta­che­ment de cava­le­rie ché­rusque. Armi­nius noue alliance avec dif­fé­rentes nations ger­ma­niques et attaque, par sur­prise, l’armée romaine en 9 après J.- C. Trois légions sont anéan­ties lors de la bataille de Teutoburg.

Six ans ont passé et les Romains veulent une revanche. Ger­ma­ni­cus, un chef mili­taire brillant, à la tête de huit légions, s’apprête à défer­ler en Ger­ma­nie. Armi­nius, qui a repris son nom com­prend que le dan­ger est grand. Mais, il a fort à faire pour unir une fois encore les nations ger­ma­niques. Cer­taines veulent se sou­mettre, d’autres craignent qu’il ne veuille deve­nir un roi. Et le temps presse car…

Depuis sept albums, l’auteur anime les aven­tures tumul­tueuses de deux indi­vi­dus qui deve­nus amis par la force des choses, se retrouvent enne­mis, l’un vou­lant retrou­ver ses ori­gines, l’autre res­ter fidèle à sa nation.

Avec des don­nées his­to­riques par­cel­laires sur la vie d’Arminius, ce qui per­met à Enrico Marini de com­bler les vides de l’Histoire, avec une belle cohé­rence, et de don­ner une aven­ture humaine sous ten­sion. Il met en scène une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes dans le cadre des conquêtes de Rome, conquêtes quelque peu frei­nées par la lourde défaite essuyée à Teu­to­burg.

Tout en inté­grant les acteurs de l’époque comme les tri­bus Marses, Chattes, Bructères…Marini mêle le tra­gique à l’action, fai­sant voir la société romaine sous un jour dif­fé­rent. C’est la conquête bru­tale du pou­voir, la cruauté, les ambi­tions dévo­rantes et les sen­ti­ments ambi­gus. Il fait par­ler les liens du sang, la recherche d’un fils enlevé, la volonté d’un héri­tier. Il décrit un monde de vio­lence à l’image de celui qui n’a cessé d’exister depuis qu’un ani­mal a pu se dres­ser sur ses deux pattes et s’est cru le maître de l’espace qu’il a devant lui.

Le gra­phisme du créa­teur est tou­jours aussi fabu­leux avec ses per­son­nages solides, ses décors et ses com­bats d’une jus­tesse frap­pante, son art de dyna­mi­ser les effets, d’adopter des pos­tures tout à fait réelles.

Avec ce tome, l’auteur met en place tous les élé­ments pour un final gran­diose. À suivre absolument !

serge per­raud

Enrico Marini, Les Aigles de Rome — Livre VII, Dar­gaud, octobre 2024, 64 p. — 17,00 €.