Stefania Piccioni, La Lumière du Matin

Privi­lège de la lumière

Chez Ste­fa­nia Pic­cioni, la lumière est fon­da­men­tale. Se créent des atmo­sphères, des sen­sa­tions et mon­trées à tra­vers des contrastes plus ou moins intenses de lumières et d’ombres. Les objets les plus com­muns obtiennent des aspects visuels par­ti­cu­liers grâce à la lumière.

La pho­to­graphe étu­die la théo­rie des ombres, appli­ca­tion de la géo­mé­trie des­crip­tive qui traite des effets pro­duits par la lumière sur un corps opaque.

Ses natures mortes, prise le matin avec le soleil pour source lumi­neuse, pro­jettent des ombres sur un plan de sup­port défini. Le tout entre une syn­thèse géo­mé­trique stricte et une étude de com­po­si­tion ima­gi­na­tive.

Les formes tra­ver­sées par les lumières semblent vibrer et deve­nir éva­nes­centes pour faire émer­ger tout le drame des ombres. Le plus dif­fi­cile reste ici la vitesse d’exécution car le soleil tourne rapidement,

jean-paul gavard-perret

Ste­fa­nia Pic­cioni, La Lumière du Matin, L’œil de la Pho­to­gra­phie, Paris, octobre 2024.