André Pieyre de Mandiargues, Chagall

Entre d’eux

Publié en 1974 par Maeght, il n’existe pas plus brillant témoi­gnage que ce lien unis­sant poé­sie et pein­ture. En un sur­vol élo­gieux de l’œuvre du peintre, André Pieyre de Man­diargues fait son auto­por­trait, toute bribes dehors et en tra­dui­sant le monde mul­tiple d’un tel créa­teur. Selon l’auteur, pour Cha­gall il n’y a pas un seul séjour pour la vie. Il a animé des fous qu’il fal­lut faire plus dis­si­pés que lui mais qui tour­noient autour du poète. C’est comme un car­rou­sel qui s’est emballé même si le peintre entouré des siens s’est enfermé dans son uni­vers pictural.

Il y pansa ses plaies. Tout se pas­sait comme si sa tête n’était pas gué­rie par peur de son ombre mais l’artiste sut offrir un éclai­rage sur­réa­liste face au désar­roi dans des situa­tions où tout homme réel n’arrive jamais. Bref? ses per­son­nages sont res­tés dans la mai­son des fous en un monde dont le peintre éprou­vait la nos­tal­gie. Il avait besoin d’eux et De Man­diargues de leurs antres, entre amer­tume et joie d’être parmi les siens. Revoilà ici, che­veux argent, l’élégant sibyl­lin créa­teur d’un uni­vers d’autres terres et peuples.

Le poète rap­pelle que ce qui naît meurt et revit par­fois près des mai­sons négli­gées dres­sées vers le ciel. Reste une fan­tai­sie pour tou­jours sur des rives étroites et ban­cales et en pleins bonds fai­sant briller cer­tains flot­teurs cher­chant du récon­fort dans des images fra­giles, agi­tées par le vent. Ils ont autant de vie qu’un souffle qui pour­rait gla­ner, à la lune de minuit, des nuages d’étain tein­tés filant à toute vitesse.

jean-paul gavard-perret

André Pieyre de Man­diargues, Cha­gall, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2024, 80 p. — 18,00 €.