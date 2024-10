Clarice Lispector, Agua Viva

Entre rêve et réalité

Clarice Lis­pec­tor a rêvé de menthe et de femmes qui lui offrait un bon­bon à ce par­fum. Cer­taines le lui ten­daient en pleu­rant : elle pre­nait en hoque­tant et des deux mains ce mets minus­cule, comme pour sai­sir un lourd plat de Byzance. Tout est déjà dans ce roman de 1973 qui est peut-être sa poutre maî­tresse.

Elle fait de cette expé­rience per­son­nelle une médi­ta­tion uni­ver­selle en réin­ven­tant le roman, éli­mi­nant l’intrigue et les por­traits psy­cho­lo­giques pour por­ter une autre contrainte : un mono­logue aux mul­tiples des­ti­na­taires là où le lan­gage se réorganise.

D’une cer­taine façon, un tel roman est le rêve et la fic­tion de la plus noble poli­tesse. Cla­rice Lis­pec­tor a repris à sa manière l’éducation depuis le début de la lit­té­ra­ture. Qu’on se ras­sure: elle ne la fesse pas mais écrit avec ardeur pour apprendre les choses essen­tielles dans la vie ; comme dire bon­jour, merci et s’il vous plaît et comme rêver de colle qui pleut afin qu’elle reste scot­chée à une belle incon­nue, très douce (nez contre nez, bouche contre bouche). Quant aux méchantes per­sonnes, elle ten­tait de les sépa­rer dans le rêve où se débat­taient, impuis­sants, à vingt mètres du couple, les autres col­lés à l’asphalte.

Les choses ici sont par­fois sug­gé­rées sans qu’on les nomme. Les mots trouvent une musique pas amour, caresses, joies, rires, ou ce que fut un bai­ser (le jour où les lèvres se col­lèrent). Cla­rice Lis­pec­tor n’évoque au besoin ni amants ni amis, elle parle une douce langue qu’est le silence. Les mots sourdent sans qu’on les dise, comme sor­tis des bords d’un abîme. Si bien que l’auteure laisse les choses innom­mées à la mar­gelle de l’insomnie.

Elle livre des aveux sans qu’ils n’agacent, elle apaise sans qu’ils n’apaisent. Qui est par exemple un gar­çon qui chante ? Rien d’inédit ni d’étrange. Il puise dans les plus vieux des chants d’amour, de l’antique et le beau que l’auteure trans­forme en connu et inconnu à la fois. Ils ont pris la musique de son cœur et sa parole est belle. Plus même : elle excelle. Alors il n’est plus d’innocence, plus d’abandon, plus d’enfance, plus de bon­heur.

La musique d’Agua Viva se meurt, s’arrête ou reprend. Voici la construc­tion mas­sive d’une telle œuvre qui ne trace pas des lignes droites mais forge la matière des mots. Revient tout ce qui se tait et s’efface en un ins­tant. Existe un deve­nir d’une des plus grandes roman­cières intui­tives qui n’a cessé de fran­chir bien des seuils.

jean-paul gavard-perret

Cla­rice Lis­pec­tor, Agua Viva, tra­duit du por­tu­gais (Bré­sil) par Didier Lamai­son & Clau­dia Pon­cioni, édi­tions des femmes, Antoi­nette Fouque, 2024, 324 p. — 24,00 €.