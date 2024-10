Éléonore Costes & Aria, Pauvre meuf !

Un récit sans concession

Éléo­nore Costes est une actrice qui a réa­lisé, entre autres, la série Bou­chon, dif­fu­sée sur Arte depuis le prin­temps 2024. Dans le pré­sent album, elle raconte son par­cours semé d’embûches et sa volonté de tra­cer sa propre route jusqu’à deve­nir la maî­tresse de son équipée.

Éléo­nore — Lolo — est une petite fille dont les parents pra­tiquent assi­du­ment la moto. Elle ne sait pas si elle aime cela, accro­chée der­rière son père, mais elle appré­cie la sen­sa­tion d’invincibilité. À cinq ans, son père lui offre sa pre­mière bécane. Lorsqu’elle chute, sa mère la rabroue. Quand on tombe, on se relève.

Arri­vée à l’âge du col­lège, ses résul­tats inquiètent son père qui concède qu’elle est conne mais jolie. Pour com­pen­ser, elle veut être drôle et se retrouve punie. Un gar­çon la fas­cine, mais celui-ci l’ignore jusqu’au moment où il veut qu’elle arrête de le har­ce­ler. Il s’y prend de façon bru­tale. La réponse est tout aussi bru­tale, ce qui vaut à Lolo d’être exclue quelques jours de l’établissement.

Sa réa­lité devient de plus en plus cabos­sée et elle se sent de plus en plus iso­lée. La tra­hi­son de son seul ami déclenche une déci­sion. Elle sera comé­dienne. Mais l’univers qu’elle découvre…

Le scé­na­rio raconte une his­toires bru­tale, tein­tée tou­te­fois d’un bel humour et poi­gnante. En effet, cette jeune femme, comme presque toutes ses consœurs, a été confron­tée au regard des hommes à com­men­cer par celui de son père. Et ce der­nier n’est pas spé­cia­le­ment tendre avec elle comme le seront les gar­çons qu’elle va fré­quen­ter, comme l’est son milieu pro­fes­sion­nel à la domi­nante patriar­cale.

L’auteure relate avec un second degré cer­taines situa­tions vécues, des évé­ne­ments sur­ve­nus dans son exis­tence, dépei­gnant les étapes mar­quantes de sa vie.

Aria, cette illus­tra­trice qui réside en Bel­gique, assure des­sin et cou­leurs, réa­lise un gra­phisme tout en ron­deurs proche de celui des uni­vers jeu­nesse. Mais elle relaie dans ses planches le dyna­misme du récit, les émo­tions res­sen­ties par l’héroïne, la dou­leur de cer­taines situa­tions, les sen­ti­ments éprou­vés, expri­més.

Ce récit com­plet exprime toutes les dif­fi­cul­tés des femmes se confron­tant au patriar­cat, à l’univers mas­cu­lin qui ne sait que s’imposer. Cette his­toire bio­gra­phique est très agréa­ble­ment mise en images avec minu­tie et pertinence.

serge per­raud

Éléo­nore Costes (scé­na­rio) & Aria (des­sin et cou­leur), Pauvre meuf !, Del­court, coll. “Une case en moins”, août 2024, 144 p. — 18,95 €.