Jean-Christophe Buisson, 1945

Une année Janus

C’est avec cette très belle for­mule que Jean-Christophe Buis­son défi­nit l’année 1945, en intro­duc­tion de son nou­veau livre qu’il conçoit comme un coup de pro­jec­teur sur cette année char­nière. Et ce, sous la forme d’une chro­no­lo­gie com­men­tée, à la fois pré­cise et accessible.

Oui, une année à double visage. Celui auquel nous pen­sons immé­dia­te­ment : un monde qui semble saisi d’une folie meur­trière et des­truc­trice sans limites, avec une mon­tée aux extrêmes qui englou­tit des mil­lions d’êtres humains dans l’horreur des camps, des marches de la mort, des viols col­lec­tifs, des bom­bar­de­ments nucléaires. Une Europe vidée de toute huma­nité, déchi­rée entre deux camps déter­mi­nés à anéan­tir l’ennemi, comme prix d’une vic­toire totale à l’image d’une guerre totale.

Sur cet aspect ter­ri­fiant, Jean-Christophe Buis­son ne masque rien, en s’appuyant sur des pho­to­gra­phies nom­breuses et édi­fiantes, en n’oubliant aucune victime.

Pour autant, cette année 1945 ouvre une nou­velle ère : celle des Etats-Providence, des avan­cées scien­ti­fiques, de la pros­pé­rité éco­no­mique dont les fon­de­ments sont jetés, du foi­son­ne­ment artis­tique, de la démo­cra­ti­sa­tion de l’Europe occi­den­tale, du renou­vel­le­ment de la classe poli­tique — pour le pire comme pour le meilleur, pourrions-nous ajou­ter !

Sur ces dif­fé­rents points, l’auteur apporte des élé­ments très pré­cis, don­nant ainsi à sa chro­no­lo­gie une den­sité remar­quable et une uti­lité véri­table, qui ravira sans nul doute ensei­gnants et pas­sion­nés de la Seconde Guerre mon­diale. Pré­ci­sons pour être com­plet qu’on y trouve aussi des bio­gra­phies des prin­ci­paux per­son­nages, comme autant de “points de situa­tion” de leur car­rière en 1945.

On l’a com­pris, Jean-Christophe Buis­son fait œuvre d’historien et de péda­gogue dans un tra­vail qui embrasse l’ensemble d’une année qui vit mou­rir un monde et en naître un nouveau.

fre­de­ric le moal

Jean-Christophe Buis­son, 1945, Per­rin, octobre 2024, 320 p. — 26,00€.