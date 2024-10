Pouce hier

(Qui sommes-nous ?)

L’imper­ma­nence étant exis­tence fait varier apo­gées en déclins, déclins en apo­gées et ce, jusqu’à la nais­sance à la pous­sière sans contraste ni opposé. Rien de plus juste que l’avarie. Elle pré­cise que ce qui nous tient relève d’un désa­van­tage et d’une répa­ra­tion là même où tout acci­dent crée le dommage.

Nos cel­lules meurent, d’autres prennent leur place pour rehaus­ser et rendre notre pâté plus har­mo­nieux. Voilà qui nous reste à tirer de tout et sans la moindre ran­cœur. Inven­tons quelques cen­ti­mètres de notre ima­gi­na­tion pour éli­mi­ner notre pour­ris­se­ment et nous enri­chir au plus pro­fond qui reste dans notre intérieur.

Dès lors, de notre rétré­cis­se­ment ver­bum mer­dum biben­dum nous devons agra­fer, déplier, mas­ser, tri­co­ter, éti­rer, com­po­ter ce qui nous reste. Le tout en sauts six épu­rés sans fracs ni fric en dos.

jean-paul gavard-perret

Pein­ture de Picabia