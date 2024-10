Philippe Pelaez & Benjamin Blasco-Martinez, Noir Horizon — t.02 : “Hosanna”

Une illus­tra­tion de la dictature

Le récit se struc­ture autour de deux thé­ma­tiques prin­ci­pales qui n’occultent pas, cepen­dant, les intrigues secon­daires tout aussi pal­pi­tantes. Phi­lippe Pelaez met en scène une recherche d’énergie nou­velle pour com­pen­ser l’inéluctable fin de celle uti­li­sée a giorno par la civi­li­sa­tion de la pla­nète, ainsi que l’art de la tyran­nie et les outils uti­li­sés par ceux qui oppriment des peuples.

Pour l’énergie, il puise dans les recherches entre­prises par les nations pour abor­der d’autres solu­tions, voire pour s’approprier, par exemple, des gise­ments inex­ploi­tés sous les pôles ou au fond des océans. Si l’exploitation est pos­sible, quel en est le prix pour la santé plus que chan­ce­lante de la planète ?

Pour la tyran­nie, le scé­na­riste n’a pas eu à cher­cher très loin, ayant sous les yeux quelques spé­ci­mens remar­quables dans ce domaine. Il s’inspire lar­ge­ment de ces dic­ta­teurs fai­sant croire à un peuple anes­thé­sié par des années de pro­pa­gande, de fausses nou­velles, que le pays est atta­qué et qu’il doit se défendre, qu’il est dans son droit en enva­his­sant d’autres nations. Ah ! La rhé­to­rique ! C’est ainsi que le tyran dit à sa petite fille : “Car c’est la guerre qui soude un pays et qui donne aux hommes l’envie de se battre pour lui.” Un dis­cours que l’on entend à lon­gueur de jour­née aujourd’hui.

Nombre de réfé­rences bibliques et scien­ti­fiques sont inté­grées avec subtilité.

Dans un cadre gran­diose, une femme accouche et un homme prend le bébé dans ses mains pour le mon­trer à une foule en liesse.

Dans une navette spa­tiale, Beth­sa­bée fuit en com­pa­gnie de sa fille Esther. Des vais­seaux les pour­suivent car Achab, devenu le Gou­ver­neur, un tyran, veut récu­pé­rer sa fillette. Rat­tra­pée, Esther est enle­vée à sa mère. Cette der­nière est enfer­mée dans une for­te­resse. Et Achab éduque sa fille pour qu’elle lui suc­cède. Or, un dan­ger menace la société où ils vivent.

Esther va entrer en conflit avec son père. C’est pour­quoi, quelques années plus tard, elle fait par­tie du com­mando envoyé en expé­di­tion pour décou­vrir ce qu’il y a der­rière l’Horizon noir, ten­ter de déchif­frer les secrets de cette étrange pla­nète. Seuls quatre sur­vi­vants vont reve­nir. Ce qu’ils ont trouvé est indi­cible.

Le Gou­ver­neur va s’acharner à leur arra­cher ce qu’ils ont vécu car le temps presse pour lui. La source d’énergie qui fait vivre la pla­nète, que l’on pen­sait inépui­sable… ne l’est pas ! Et pour cela, pour gar­der le pou­voir, le tyran est prêt à tout même au pire…

Avec des des­sins pétu­lants de vais­seaux, des pour­suites hale­tantes, des per­son­nages mis en scène avec effi­ca­cité, Ben­ja­min Blasco-Martinez offre des planches dyna­miques au pos­sible. Il ins­talle l’essentiel dans ses vignettes pour rendre bien acces­sible l’action qui se déroule, sou­li­gnant avec des cou­leurs ajus­tées, la bru­ta­lité des situa­tions, la ten­sion du scé­na­rio.

Un second tome qui fait attendre avec une cer­taine impa­tience la suite et fin du trip­tyque, un récit de « science-fiction » à la fois décon­cer­tant et éso­té­rique, qui se veut une repré­sen­ta­tion de la tyran­nie à la por­tée universelle.

serge per­raud

Phi­lippe Pelaez (scé­na­rio) & Ben­ja­min Blasco-Martinez (des­sin et cou­leurs), Noir Hori­zon — t.02 : Hosanna, Glé­nat, coll. “24x32”, sep­tembre 2024, 56 p. — 14,95 €.