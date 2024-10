Margherita Paoletti, I santi dell’anno 2064

Pros­pec­tives, réformes, utopies

Marghe­rita Pao­letti est une artiste, illus­tra­trice et desi­gner. Elle est diplô­mée en 2012 de l’Institut euro­péen de design de Rome en illus­tra­tion et ani­ma­tion et a ensuite obtenu un mas­ter en Illus­tra­tion et Design Gra­phique à l’ISIA d’Urbino en 2015. Ces der­nières années, elle a par­ti­cipé à des rési­dences d’artistes en Esto­nie et au Japon. Elle vit et tra­vaille entre Londres et Rove­reto où elle par­tage son temps entre la pein­ture, le des­sin numé­rique et se spé­cia­lise éga­le­ment dans les tech­niques de gravure.

Dans son lan­gage pic­tu­ral, la figure d’une femme est cen­trale, non pas une repré­sen­ta­tion réa­liste, mais une sil­houette fémi­nine. Elle devient un outil nar­ra­tif éga­le­ment par l’insertion de sym­boles. «His­toires sur la peau » : c’est ainsi que l’artiste défi­nit l’entrelacement fas­ci­nant de sym­boles, entre des élé­ments à saveur sur­réa­liste, comme une mai­son sur une île flot­tante, ou un pont entre deux cœurs, et des réfé­rences à la nature, qui se retrouvent sur la peau de la figure, et dans cer­tains cas en sortent, comme pour créer un récit dans le récit.

Les élé­ments natu­rels sont pré­ci­sé­ment un deuxième élé­ment fon­da­men­tal de sa poé­tique, le corps plein de Nature pour sym­bo­li­ser que nous en fai­sons nous-mêmes plei­ne­ment par­tie. Dans tous les cas, l’image vaut comme véhi­cule de nar­ra­tion, pour racon­ter son expé­rience en créant une sorte de jour­nal visuel, d’expériences per­son­nelles, mais aussi en cana­li­sant celles des autres.

Avec l’exposition Les saints de l’année 2064, Mar­ghe­rita Pao­letti explore un lien entre l’humain et le divin, et s’inspirant des his­toires de figures légen­daires et de saints, tels que Santa Mar­ghe­rita, ayant vaincu le diable qui prend la forme d’un dra­gon, et Santa Rosa­lia, sainte patronne de Palerme, ermite pour échap­per à un des­tin pré­fi­guré et sau­veuse de la ville.

jean-paul gavard-perret

Mar­ghe­rita Pao­letti, I santi dell’anno 2064, Cel­lar Contem­po­rary, Trento, 2024.