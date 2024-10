Complexe, drôle, mul­tiple — mais un -, Mickael Ber­dugo se scé­na­rise à divers étages et niveaux d’étiages d’humour. Héri­tier du Dadaïsme comme de Fluxus, son bur­lesque fait flo­rès. Des artistes comme Robert Filliou, maître du maté­riau et de l’idée, ou Ghé­ra­sim Luca, poète de la langue ver­na­cu­laire l’ont ouvert à un uni­vers de bric et de broc, d’humour et de folie (du sage).

L’habituelle mous­se­line du verbe au tra­fic dis­tendu cou­ronné d’éperons de stra­ti­fiés ou autres adjonc­tions crée un tré­molo trem­blant d’images enrou­lées sur le bord de la rai­son pour ce qui est au-dessus comme ce qui est en bas. Pour le per­fec­tion­ne­ment de la « Chose Unique » — enten­dons la vis comica -, Mickael Ber­dugo crée un monde sans fin mais qui a beau­coup d’appétit.

Mickael Ber­dugo, Le SQue­leTTe jOueur, Ate­lier de l’Agneau, St Quen­tin de Caplong, 2014, 90 p. — 18,00 €.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

L’amour du beurre et du soleil.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils sont tou­jours là, à ma gauche.

A quoi avez-vous renoncé ?

A la liberté de ne rien faire.

D’où venez-vous ?

D’un cré­pus­cule qui prend de la cou­leur petit à petit.

Qu’avez-vous reçu en dot ?

Un vide inté­rieur et l’amour des mots.

Qu’avez-vous dû “pla­quer” pour votre tra­vail ?

Pas grand chose, sauf une abeille.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Des­si­ner autour de soi.

Qu’est-ce qui vous dis­tingue des autres écri­vains ?

Le goût du futur.

Quelles musiques écoutez-vous ?

J’écoute du rap, de la soul et du jazz.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Un recueil de poèmes de Sam Shepard.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« No home movie » de Chan­tal Ackerman.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Je vois un autre qui me ressemble.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A un ancien amour.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Venise et son eau stagnante.

Quels sont les artistes dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Ben­ja­min Péret et Leos Carax.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un cha­meau blanc.

Que défendez-vous ?

La liberté d’être ce que l’on souhaite.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Cette phrase me fait pen­ser au lézard qui perd sa queue puis qui repousse.

Enfin que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Je me suis perdu.

Com­ment seraient les chaises si les genoux pliaient dans l’autre sens ?

Les chaises seraient cosmiques.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Quelle est la taille de votre cœur ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com,le 16 octobre 2024.