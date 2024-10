Emmanuel Tugny, Du nombre (Pour un Épiméthée)

Réforme et utopie

Il arrive, de temps à autre, qu’un écri­vain bifurque, insa­tis­fait des che­mins bali­sés de la lit­té­ra­ture. Exit pour un tel auteur la pen­sée morale ou abs­conde. Sui­vant l’art pour l’art de Théo­phile Gau­tier, le but de ce livre est à sa manière révo­lu­tion­naire : « ne par­ler pas de quelque chose, mais faire par­ler quelque chose : la langue elle-même » (Luc-Olivier d’Algange). C‘est une his­toire jouis­sive et esthé­tique que de plon­ger en son tré­fonds vers quelque infini, dont le Nombre donne l’idée la plus précise.

Recom­mence l’advenu de la langue car sa pré­sence est ren­due à elle-même, voire dépo­si­taire de ce que nous ne savons pas encore. L’auteur à sa manière, contre toute régres­sion ou repli, réin­vente le monde remon­tant aux écrit pre­miers mais aussi à d’autres cor­pus et évo­lu­tions dans une réin­ter­pré­ta­tion. Laquelle quitte ce qui devient la fin au pro­fit de divers enjeux et d’immenses mouvements.

Reve­nant à des phi­lo­sophes et poètes dont — et entre autres — Aloy­sius Ber­trand, l’auteur ouvre une intros­pec­tion et un pré­lude : « Le royaume déchu devient migra­toire dans l’antre des mythes où gît ta petite braise, l’attente de soi même. » A par­tir du roman­tique, Emma­nuel Tugny sort de la nuit « miroir des genèses » où son livre devient « psaume de chair trans­muté en lumière. »

Mais si per­sonne ne per­çoit encore l’impitoyable clarté de l’aube, l’écrivain offre pour cette clarté son éclai­rage. Après Ezra Pound, il part du concret pour y reve­nir, « c’est-à-dire sau­ver le concret de sa repré­sen­ta­tion abs­traite. » Dès lors, celle ou celui « qui pense après » revient au cœur, à l’essentiel dont la poésie.

Une telle l’écriture creuse, cris­tal­lise en ses trans­pa­rences aigues un uni­vers qui dépasse tout ce que l’auteur a ingéré. Entre dureté et dou­ceur, un monde arrive en méta­mor­phose dont la langue le reva­lo­rise vers un ailleurs. Le tout dans un nou­vel esprit uto­pique dans un « nombre » pre­mier et contracté dont l’après-coup retrouve un mou­ve­ment d’une manière préraphaélite.

Avec de telles « vignettes » du Nombre, Tugny com­plète la ques­tion de l’écriture en alliant, jusqu’à l’apogée d’un tel livre, l’ample et le condensé en textes ramas­sés, cise­lés. L’auteur fait naître une vision douce et dure. Sous cette écorce, se découvre une mai­son de l’être mira­cu­leuse dont « la matière inté­rieure de la pierre s’est muée sous l’effet d’une cha­leur for­tuite ».

Abou­tit, dans les connais­sances ras­sem­blées ici, une par­ti­tion inédite là où, avec un tel créa­teur, l’avant nour­rit le futur. S’y trans­forme une forme de révolte mais pour un ins­tinct flo­ris­sant et un effort intel­lec­tuel d’une telle démarche : « un monde enfin, s’impose, aux pay­sages peu­plés d’étranges créa­tures — et nous voici ravis, et nous voici com­blés. ». Bref, tout est dit.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Tugny, Du nombre (Pour un Épi­mé­thée), Arda­vena Édi­tions, Saint-Malo, 2024, 200 p.